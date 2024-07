Ronald Koeman gaat in op transfer Xavi Simons: 'Als je bij Oranje zit, kan je overal spelen'

In Duitsland wordt er bij het Nederlands elftal vooral gelet op Xavi Simons. De jonge aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen uit voor RB Leipzig en Bayern München zou zomaar eens zijn nieuwe club kunnen zijn. Op de persconferentie van Oranje werd bondscoach Ronald Koeman ernaar gevraagd.

"Hij is een groot talent", begint Koeman over zijn jonge speler. "Talenten als hij kunnen overal spelen. Hij heeft het in Nederland en daarna in Leipzig laten zien." Bij PSV was Simons de grote ster, waarna hij een huurtransfer naar de Duitse topclub verdiende.

Bayern München

Nu zou daar weer een stap hogerop bij kunnen komen. Bayern München zou Simons graag willen toevoegen aan de selectie van komend seizoen. Koeman denkt dat de pas 21-jarige speler dat aan zou kunnen. "Als je deel van Oranje bent dan kan je ook bij Bayern spelen."

Of die transfer er ook daadwerkelijk komt weet de bondscoach natuurlijk niet. "Ik wens altijd het beste voor al onze spelers en dus ook de beste club. Hoe dat verder zit weet ik niet."

'Beweging rond Xavi Simons: topclub zet vol in op komst Oranje-international' Er lijkt deze zomer een forse transferstrijd op gang te komen met Xavi Simons in de hoofdrol. Bayern München is op dit moment in ieder geval concreet en de club heeft al een bepaalde constructie in gedachten om de Nederlander binnen te halen.

Verhuur

Simons staat nog altijd onder contract bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub wil hem niet van de hand doen, maar een nieuwe verhuurperiode lijkt wel kans van slagen te hebben. Leipzig zou Simons graag nog een seizoen willen hebben, maar ook in München hopen ze op de handtekening van de jonge Nederlander.

Oranje

Eerst zal Simons zich focussen op het Nederlands elftal. Oranje neemt het dinsdagavond om 18.00 uur in de achtste finale van het EK. Simons stond de eerste twee duels in de basis, maar moest tegen Oostenrijk vanaf de bank toekijken. Uiteindelijk kwam hij snel het veld in, na de vroege wissel van Joey Veerman.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.