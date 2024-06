Ronald Koeman verrast met frisse speelstijl, maar maakt het zichzelf ook lastig

Nog één wedstrijd te gaan tot het EK van start gaat. Ronald Koeman besloot toch nog te experimenteren donderdag tegen Canada en gaat maandag pas met de basis starten. De bondscoach heeft het zichzelf lastig gemaakt op sommige plekken.

De opstelling van Nederland was anders dan normaal en lijkt nog verre van af. Wel wijst alles er op dat Oranje een nieuwe tactiek heeft getraind afgelopen week. Ronald Koeman had het erover dat er hard getraind is op het 'terugverdedigen' van de aanvallers.

Maar waar hij Nederland niet op voorbereid had, is dat 'diepte zoeken' aan het arsenaal van Oranje is toegevoegd. Met Memphis Depay, Jeremie Frimpong en Brian Brobbey in de aanval bleek dat - in de tweede helft- zeer effectief. Deze speelstijl is hartstikke geschikt voor jonge, nieuwe Oranjespelers.

De longen van Frimpong

Hoe kan het ook anders met Frimpong (goed voor één assist en één doelpunt) op de rechterflank? De speler van Bayer Leverkusen speelde een gigantisch seizoen in Duitsland en gaat moeiteloos verder bij Oranje. Hij was snel, had drang naar voren en was productief in de tweede helft. Hij heeft een sollicitatie naar een basisplaats gedaan bij Koeman. Zijn snelheid en duurvermogen is een zeer belangrijk wapen voor Nederland. Zelfs de watervlugge Alphonso Davies kon hem niet bijbenen.

Fris, aanvallend voetbal

Waar Nederland de afgelopen jaren verweten werd verdedigend te voetballen, was dat nu absoluut niet het geval. Nederland speelt in deze formatie weer naar voren, met lef en durf. Een goede ontwikkeling, gezien de creatieve spelers die rondlopen op het veld. Memphis was weer eens onderscheidend, dat terwijl Koeman hem nog niet eens 100 procent fit beschouwt. Maandag wil Koeman proberen de transfervrije spits 90 minuten te laten spelen tegen IJsland.

Memphis lijkt weer helemaal de oude. Hij was weer erg behendig, maakte mooie schijnbewegingen en creëerde ruimte voor zichzelf en medespelers. Bij de uitblinkers moeten ook Micky van de Ven en Jerdy Schouten genoemd worden. De linksback en middenvelder speelden een zeer goede wedstrijd. Schouten viel op door telkens de bal dichtbij Bart Verbruggen te vragen en de bal gewoon aan te nemen. Meermaals draaide hij op zijn eigen zestien weg bij zijn tegenstander.

Uitzwaaien tegen IJsland

Memphis, die de aandacht kreeg met zijn doelpunt, zorgde ook weer voor controverse met zijn kledingstijl. Op het veld droeg hij een witte zweetband waar iedereen overheen viel. Het liet zien hoe erg men bezig is met het voetbal van Nederland en het EK. Er wordt al een tijd geroepen dat er nog geen echte Oranjegekte is ontstaan en dat was in het stadion ook zichtbaar.

Een aantal keer ging de wave door het stadion, maar de sfeer was wat timide. Wellicht dat dat ook kwam door de vier lege vakken die De Kuip nog telde. Maandag zal alles perfect moeten zijn voor het uitzwaaien van Nederland. Een goede generale is gewenst voor Oranje, zeker na deze overwinning. De selectie kan in ieder geval met een goed gevoel naar die wedstrijd toe werken.

Knopen doorhakken

Koeman heeft nog de nodige beslissingen te maken; gaat Brian Brobbey bijvoorbeeld weer starten of moet hij naar de bank toe? Ook achterin staat hij voor vragen na het goede optreden van Van de Ven. De grote vraag is of Georginio Wijnaldum op 10 blijft staan. Koeman weet wat hij aan hem heeft en houdt niet van heel veel verandering. De kans is zeer aanwezig dat Wijnaldum basisspeler is op het EK in Duitsland, zeker als Memphis zo'n vrije rol tussen middenveld en aanval blijft houden.