Spaanse bondscoach Luis de la Fuente ziet verschillen in speelstijl met Frankrijk: 'Maar zij vervelen mij niet'

De bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, erkent dat zijn team geweldige wedstrijden heeft gespeeld op het EK en "misschien wel de best voetballende ploeg is". Ook beter dan het vooraf als topfavoriet ingeschaalde Frankrijk. "We hebben verschillende speelstijlen, maar zij vervelend mij echt niet hoor."

Bij de persconferentie in vooruitblik op de halve finale van het EK tussen zijn land Spanje en Frankrijk gingen veel vragen over de groei van Spanje en het juist tegenvallende Frankrijk. "Nou, wat ik beoordeel en analyseer is het potentieel. Dat is buitengewoon. De Fransen hebben spelers van topniveau en is een heel goed collectief. Ik word altijd blij van voetbal en het Franse spel heeft mij niet verveeld. We hebben gewoon verschillende speelstijlen."

Spaanse bondscoach ziet groeiend elftal op weg naar nieuwe finale

De Spaanse bondscoach wil zich ook niet laten verleiden tot negativiteit over andere elftallen of de zijne en daar is in dat laatste geval ook geen reden toe. "Ik heb mijn team zien groeien tijdens het toernooi. Als we zo doorgaan, gaan we iets moois presteren", aldus De la Fuente, die tegen Frankrijk wel de geschorste verdedigers Dani Carvajal en Robin Le Normand mist. Middenvelder Pedri viel tegen Duitsland al snel geblesseerd uit en komt dit toernooi niet meer in actie.

"We missen een paar belangrijke spelers, maar tijdens dit hele EK zie je al dat jongens die erin komen ook belangrijk voor ons zijn", aldus middenvelder Rodri. "Ik weet zeker dat we de afwezigheid van deze spelers niet zullen merken. We zijn vol vertrouwen en niet bang voor Frankrijk. We zijn hier om dit toernooi te winnen."

'Wat er ook gebeurt, ik ben blij met mijn ploeg dit toernooi'

Maar ook als dat niet zo mag zijn zal De la Fuente de laatste zijn die kritisch wordt op zijn spelers. "Wat er ook gebeurt, ik ben heel blij met wat ik dit toernooi van mijn ploeg heb gezien."

De la Fuente gaat in op rel met Morata

De bondscoach moest ook ingaan op vragen over zijn aanvoerder Álvaro Morata. De spits was erg negatief over het land Spanje en de kritiek die hij krijgt op zijn spel in een groot interview twee dagen voor het treffen met Frankrijk. Daarop barstten de commentaren weer los.

"Wij staan totaal achter hem en wat hij heeft gezegd. De behandeling van Morata is volledig ongerechtvaardigd. Morata is een voorbeeld in alles, zowel als voetballer als mens. Hij is onze aanvoerder en heeft onze volledige steun."

De la Fuente leidt Spanje omhoog

De 63-jarige Spanjaard volgde eind 2022 na het teleurstellend verlopen WK in Qatar de ontslagen Luis Enrique op als bondscoach. Op het EK in Duitsland maakt zijn ploeg de meeste indruk. Spanje won alle wedstrijden, al had het daar in de kwartfinale tegen het gastland wel een verlenging voor nodig (2-1).

