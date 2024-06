Thomas Meunier reist nu pas af richting EK om zich toe te voegen aan selectie België

Thomas Meunier is nu pas onderweg naar Duitsland. De 66-voudig international van België nam vanmiddag het vliegtuig, liet hij via zijn Instagram Stories zien. Later op de maandag arriveerde hij bij het spelershotel.

De 32-jarige speler van Trabzonspor was onderdeel van de oorspronkelijke selectie, maar reisde nog niet af naar Duitsland. Hij miste de eerste twee groepsduels van het EK. De rechtsachter is geblesseerd en revalideerde in eigen land. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg liep Meunier een dijbeenblessure op.

Toch pakt Meunier het vliegtuig richting Duitsland. Het is niet bekend of hij daadwerkelijk in actie kan komen. "Het is de intentie om hem geleidelijk aan te integreren", laat de Belgische voetbalbond weten. "Eens Thomas hier is, kijken we op welke manier hij de trainingsload oppikt en op welke manier hij al kan meedoen. Daarna zullen we zien waar hij klaar voor is." Maandagavond arriveerde Meunier in het hotel van de Rode Duivels.

Thomas Meunier

De hoogtijdagen in de carrière van Meunier zijn al een tijdje voorbij. De lange verdediger maakte furore bij Paris Saint-Germain, waar hij vier jaar onder contract stond. Hij vertrok daarna transfervrij bij Borussia Dortmund, maar kwam bij de Duitse club op een zijspoor. Sinds begin dit jaar speelt Meunier in de Turkse competitie. Bij Trabzonspor speelde hij 14 wedstrijden en maakte hij één goal.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep E | België mag in laatste duel geen fout maken tegen Oekraïne Groep E is er voor alle Nederlandse voetbalfans eentje om extra goed in de gaten te houden. Niet alleen door de aanwezigheid van onze zuiderburen, maar ook doordat Oranje mogelijk in de tweede ronde een van de ploegen uit deze poule treft.

België op EK

De Belgen zijn het EK wisselvallig gestart. Het team van bondscoach Domenico Tedesco verloor de openingswedstrijd van Slowakije met 1-0. Zaterdag hield België zichzelf in leven door met duidelijke cijfers te winnen van Roemenië. Het land staat tweede in Poule E, waar Roemenië, Slowakije, België én Oekraïne ieder drie punten wonnen in twee wedstrijden. De laatste groepswedstrijd wordt woensdag om 18.00 uur gespeeld.

Naast Meunier is ook Axel Witsel nog bezig aan zijn revalidatie. De speler van Atlético Madrid heeft last van zijn lies en is nog niet inzetbaar. Maandag werd de 35-jarige Belg op de hometrainer gespot.