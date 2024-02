TOTO KNVB Beker | Waar en wanneer is de loting voor de halve finales te zien?

Feyenoord, NEC, FC Groningen en Cambuur staan in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Later deze week krijgen zij te horen wie tegen wie moet spelen bij de laatste vier. Lees hier wanneer de loting voor de halve finales van de beker is en waar je die live kunt zien.

NEC plaatste zich dinsdag als eerste voor de halve finale door ADO Den Haag thuis met 3-0 aan de kant te schuiven. Cambuur en Feyenoord kwamen daar woensdag bij. De club uit de Keuken Kampioen Divisie versloeg Eredivisie-hekkensluiter Vitesse met 3-1 en Feyenoord won in eigen huis heel simpel van een matig AZ. FC Groningen zorgde voor een stunt door Fortuna Sittard na strafschoppen uit te schakelen.

Wanneer is de loting?

In het verleden was het gebruikelijk dat de loting meteen na de laatste wedstrijd van die ronde gedaan werd. Dat is inmiddels al een tijdje anders. Net zoals in voorgaande rondes moeten de clubs en fans twee dagen wachten. De loting voor de halve finales van de KNVB Beker is namelijk op zaterdagavond 10 februari om 22.30 uur in het programma De Eretribune op ESPN.

Er wordt trouwens niet alleen maar geloot voor de halve finales, maar ook meteen voor de finale. Daarmee wordt bepaald welk team officieel 'thuis' speelt. Veel maakt dat niet uit, want de tickets worden gelijk verdeeld over de supporters van beide teams. Wel kan het de bijzondere situatie opleveren dat Feyenoord, als het de finale haalt, de uitploeg is tijdens de bekerfinale in het eigen stadion.

Wanneer zijn de halve finales?

De twee halve finales worden gespeeld op 27, 28 of 29 februari. De twee uiteindelijke finalisten moeten daarna nog een tijdje wachten, want de finale is pas op zondag 21 april. De finale is zoals gebruikelijk ook dit jaar in De Kuip in Rotterdam.