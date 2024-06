Spanje maakt einde aan EK-sprookje Georgië en mag zich opmaken voor kraker in kwartfinale

Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal. De Spanjaarden kwamen verrassend op achterstand tegen Georgië, maar waren uiteindelijk toch veel te sterk voor de EK-debutant: 4-1. Spanje neemt het in de kwartfinales op tegen gastland Spanje.

Spanje en Georgië zaten in de kwalificatie bij elkaar in de groep en toen wonnen de Spanjaarden het uitduel met liefst 7-1. Zondagavond ging het echter een stuk moeilijker. Georgië, dat vriend en vijand verbaasde met de zege op Portugal in de groepsfase, vocht voor wat het waard was, maar kwam toch tekort.

Georgië verrast

Spanje had veel indruk gemaakt in de groepsfase en zocht direct de aanval. Het lukte echter niet om de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili te verschalken. Aan de andere kant was het echter wel raak. Robin Le Normand liep een voorzet in eigen doel en dat was alweer de achtste eigen goal van dit EK.

Spanje herstelde de schade echter al snel. Rodri legde van de rand van de zestien aan en schoot de bal loepzuiver binnen. De VAR keek nog even of Álvaro Morata het zicht van Mamardashvili had ontnomen, maar vond van niet en dus was het 1-1.

Spanje sloopt de Georgische muur

Georgië deed er alles aan, maar kwam uiteindelijk kwaliteit tekort om het Spanje ook na rust lastig te maken. De piepjonge Lamine Yamal legde de bal perfect op het hoofd van Fabian Ruiz en die knikte de bal binnen.

Het verzet van Georgië was gebroken en Spanje liep in de slotfase nog verder uit. Nico Williams joeg na een prachtige actie de 3-1 binnen en Dani Olmo zorgde voor het slotakkoord met een bekeken goal.

Kraker in kwartfinale

De zege van Spanje betekent dat er in de kwartfinales een kraker op het programma staat. De Spanjaarden treffen namelijk gastland Duitsland, dat zaterdag met 2-0 won van Denemarken. Engeland en Zwitserland zijn tot nu toe de andere twee landen die zich voor de kwartfinales hebben geplaatst.

