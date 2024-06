Virgil van Dijk kan in voetsporen Georginio Wijnaldum treden: 'Ze willen hem de best betaalde verdediger ter wereld maken'

Virgil van Dijk zal de afgelopen jaren geen slecht contract hebben gehad bij Liverpool, maar toch heeft hij de kans om erop vooruit te gaan. De verdediger van Oranje zou namelijk in de belangstelling staan van een club uit Saoedi-Arabië en mogelijk de best betaalde verdediger ter wereld worden.

Van Dijk heeft nog een contract voor één jaar bij Liverpool en Arne Slot zal hopen dat hij zijn landgenoot kan behouden. Mocht de Nederlandse verdediger niet besluiten om een nieuw contract te tekenen, kan de club ervoor kiezen hem te verkopen zodat ze in ieder geval nog wat verdienen aan Van Dijk.

Al-Nassr, waar Cristiano Ronaldo ook onder contract staat, zou dat hebben aangegrepen om eens te peilen of een overgang naar Saoedi-Arabië bespreekbaar is voor Van Dijk. Dat meldt de Spaanse krant Marca donderdag. Van Dijk zou volgens dat medium de best betaalde verdediger ter wereld kunnen worden.

Het is nog onduidelijk of Van Dijk zelf open staat voor een vertrek naar de zandbak. Wel kan hij de komende weken tijdens het EK eens praten met Georginio Wijnaldum over hoe het is om in Saoedi-Arabië te spelen. Wijnaldum speelt sinds de zomer van 2023 voor Al-Ettifaq, waar Steven Gerrard de hoofdtrainer is.

Van Dijk speelt inmiddels al 6,5 jaar voor Liverpool. Met The Reds won hij alles wat er te winnen viel. Liverpool nam hem in 2018 voor omgerekend bijna 85 miljoen euro over en daarmee werd Van Dijk op dat moment de duurste verdediger ooit. Inmiddels heeft Josko Gvardiol dat record afgepakt met zijn transfer van RB Leipzig naar Manchester City voor 90 miljoen euro in de zomer van 2023.