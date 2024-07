Voetbalster Alisha Lehmann (16,6 miljoen volgers) maakt bijzondere transfer: dicht bij geliefde bij Juventus

Alisha Lehmann is de nieuwe speelster van Juventus. Daar wordt ze teamgenote van Oranje Leeuwin Lineth Beerensteyn. Maar wat deze transfer vooral bijzonder maakt, is dat Lehmann haar vriend achterna gaat. Douglas Luiz tekende namelijk onlangs bij de mannentak van Juventus.

Douglas Luiz maakte de overstap van Aston Villa naar de topclub in de Serie A. En Lehmann moet gedacht hebben: wat mijn vriend kan, kan ik ook. Vijf dagen na de transfer van de Braziliaanse middenvelder werd de overgang van haar wereldkundig gemaakt. 1 + 1 is in dit geval dus echt 2.

Women | Alisha Lehmann è bianconera! ⚪️⚫️



Tutti i dettagli dell’accordo ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 6, 2024

Voetbalkoppel

De Zwitserse Lehmann leerde Douglas Luiz kennen in Birmingham, waar ze dus allebei voetbalden voor Aston Villa. Het is een relatie van op en af, met op zijn tijd enige jaloezie. Daardoor was het volgens Engelse media zelfs even uit. Wat was er nou gebeurd: Lehmann had zich te sensueel gekleed voor een fotoshoot en dat pikte Luiz niet. Inmiddels zijn ze weer helemaal gelukkig en herenigd in Turijn.

Lehmann, die op Instagram 16,6 miljoen volgers heeft - en niet alleen vanwege haar voetbalkwaliteiten -, was onlangs in de Verenigde Staten om haar vriend te supporten bij de Copa América. Inmiddels is ze terug in haar geboorteland, wat natuurlijk grenst aan Italië. Vanaf daar is het makkelijk reizen naar Turijn.