Vrouw van Jordan Pickford ziet hem uitgroeien tot penaltyheld met tasje van 35.000 euro bij zich

Megan Pickford is de vrouw van Jordan Pickford, tijdens het EK voetbal de keeper van Engeland. Hij was de held van de strafschoppenreeks van Engeland tegen Zwitserland in de kwartfinale.

De 28-jarige als Megan Davison geboren mevrouw Pickford heeft volgens Heart sinds haar veertiende een relatie met de twee jaar oudere doelman. Ze zijn in 2020 getrouwd en hebben twee kinderen. Ze studeerde af aan de University of Sunderland en timmert aan de weg als influencer. Ze heeft 116.000 volgers op Instagram.

Vermoedelijk zal ze spoedig ook wat nieuwe kiekjes plaatsen van de kwartfinale. Daily Mail heeft in elk geval al een paar plaatjes voor haar uitgezocht, waarop ze te zien is het keepersshirt dat haar man draagt, waarover ze een witte cardigan met blauwe strepen heeft gehangen.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Duur tasje

Maar dat is niet het opvallendste aan haar totale outfit. Ze heeft namelijk een tas van Hermes Birkin bij zich, die 30.000 pond waard is. Dat is ruim 35.000 euro.

Strafschoppen

Engeland heeft een beroerde reputatie wat betreft strafschoppenseries. Tegen de Zwitsers gingen ze er een keer allemaal in, terwijl Pickford een inzet van Manuel Akanji tegenhield. Sinds 2017 speelt Pickford bij Everton. Daarvoor kwam hij uit bij onder meer Sunderland, Bradforc Dity en Preston North End.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.