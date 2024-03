Weer uitnederlaag Girona, dat na zege Real Madrid titel LaLiga uit hoofd moet zetten

Real Madrid heeft in LaLiga de voorsprong op Girona uitgebreid. De Koninklijke won van Osasuna (2-4), waarna later op zaterdag Girona het uit niet redde tegen Getafe (1-0). De voorsprong van Real Madrid op de club uit Catalonië is tien punten. Er worden nog negen speelronden afgewerkt.

Bij Real Madrid maakte Vinícius Júnior zijn elfde en twaalfde competitiegoal van het seizoen. Voor de Braziliaan staat de teller in de vorige vier duels (Champions League meegeteld) op zeven stuks. Dani Carvajal en Brahim Díaz maakten in stadion El Sadar de andere goals voor de ploeg uit Madrid tegen de nummer elf.

Girona

Bij Getafe tegen Girona maakte Yellu Santiago de enige goal. Hij stond net niet buitenspel na een pass van Ilaix Moriba. Dat luidde de vierde uitnederlaag op rij voor Girona in. Als er nog titeldromen waren, dan zijn die nu wel zo goed als verdampt. Blanquivermells begon het kalenderjaar 2014 met evenveel punten als Real, 45.

Champions League

Wel koerst Girona af op het beste resultaat ooit in de clubgeschiedenis. Vorig seizoen werd beslag gelegd op plek tien, destijds als promovendus na drie jaren op het niveautje onder LaLiga. Grote kans dat komend seizoen Champions League wordt gespeeld in het bescheiden Estadio Municipal de Montilivi, waar nog geen 15.000 personen in passen.