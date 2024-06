Wonderkind Endrick maakt in aanloop naar Real Madrid-transfer indruk met winnende goal bij Mexico-Brazilië

Brazilië heeft in de voorbereiding op de Copa América met 3-2 gewonnen bij Mexico. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar er volgde nog spektakel in de laatste minuten. De zeventienjarige Endrick speelde de hoofdrol op aangeven van zijn toekomstige teamgenoot Vinícius Jr.

In de nacht van zaterdag op zondag speelde de nummer vijf van de wereld Brazilië tegen de nummer veertien Mexico. Na vijf minuten was het al raak via Andreas Pereira, en voordat het rustsignaal klonk, stond het al 2-0 via Gabriel Martinelli. Met Feyenoorder Santiago Giménez en oud-Ajacied Edson Álvarez knokten de Mexicanen zich terug in de wedstrijd, en stond het in de 92ste minuut gelijk.

Het waren uiteindelijk de wissels van Brazilië die het verschil maakten in de allerlaatste minuten van de wedstrijd. Vinícius Júnior geeft een perfecte voorzet vanaf de linkerkant, en de zeventienjarige Endrick kopt de bal in de verre hoek. Een mooi voorproefje voor komend seizoen wanneer de twee aanvallers samen bij Real Madrid te zien zijn.

Emotionele Endrick neemt huilend afscheid van Palmeiras en gaat naar Real Madrid Endrick heeft afscheid genomen van de fans van Palmeiras. De Braziliaan (17) verlaat de Braziliaanse club, want hij heeft getekend bij Real Madrid. De Braziliaans international kon de tranen niet inhouden.

Real Madrid

Alsof de Champions League-winnaar nog niet genoeg talent heeft rondlopen. Het Braziliaanse wonderkind maakt deze zomer de overstap naar Real Madrid, en daar zal hij zich daar verder ontwikkelen tussen supersterren zoals Kylian Mbappé, Vinícius Júnior en Jude Bellingham.

Het zal voor Endrick een bijzonder moment zijn om met zijn idolen te spelen. In een interview met The Player's Tribune vertelde de Braziliaan dat hij op de Playstation steevast voor Real Madrid koos. Jude Bellingham was wel zijn favoriet, want daar scoorde hij veel mee. Als de twee aankomend seizoen samen een goal maken, zal dat waarschijnlijk voor mooie beelden zorgen.

Copa América

Brazilië zit in de Copa América in de groep met Colombia, Paraguay en Costa Rica. De nummer vijf van de wereld speelt haar eerste wedstrijd op 25 juni tegen Costa Rica. Met sterren zoals Vinicius Júnior, Rodrygo en Raphinha zal het ongetwijfeld een genot zijn om te kijken.