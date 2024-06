Wordt er op dit EK écht zo vaak gescoord in de blessuretijd?

Het lijkt dit EK opvallend vaak te gebeuren: landen die in blessuretijd van een wedstrijd een belangrijk doelpunt maken. Maar is dat dit Europees kampioenschap daadwerkelijk vaker het geval dan tijdens eerdere toernooien?

De treffer van Mattia Zaccagne voor Italië tegen Kroatië was alweer de negende keer dit toernooi dat er in blessuretijd werd gescoord. Op dat moment waren er 28 EK-duels gespeeld, waardoor er dus in bijna één op de drie wedstrijden een zeer late goal viel. De meest late goal was de winnende van Hongarije tegen Schotland, die viel namelijk in de tiende minuut van de extra tijd.

Check hieronder alle goals in blessuretijd tot nog toe

Doelpuntenmaker (land) Tegenstander (minuut van de treffer) Emre Can (Duitsland) Schotland (90'+3') Breel Donald Embolo (Zwitserland) Hongarije (90'+3') Kerem Aktürkoglu (Turkije) Georgië (90'+7') Francisco Conceicao (Portugal) Tsjechië (90'+2') Klaus Gjasula (Albanië) Kroatië (90'+5') Luka Jovic (Servië) Slovenië (90'+5') Niclas Füllkrug (Duitsland) Zwitserland (90'+2') Kevin Csoboth (Hongarije) Schotland (90'+10') Mattia Zaccagni (Italië) Kroatië (90'+8')

Drama voor Kroatië op EK na bizarre ontsnapping Italië Italië heeft het op het allerlaatste moment geflikt: door de gelijkmaker van Mattia Zaccagni tegen Kroatië gaan de Italianen als nummer twee naar de knock-outfase. Kroatië leek juist heel lang de nummer twee te worden, maar nu dreigt uitschakeling.

Is dat veel meer dan op andere EK's?

In de groepsfase van EK 2020 werd er maar drie keer gescoord in de blessuretijd van de tweede helft. In de knock-outfase gebeurde dat nog eens drie keer en werd er zelfs een keer in de extra tijd van de verlenging een doelpunt gemaakt. Zeven goals in blessuretijd dus tijdens het hele toernooi.

Dit EK is er, terwijl de groepsfase nog bezig is, dankzij de negen doelpunten al vaker gescoord in de blessuretijd dan de vorige editie. In 2016 werden er op het EK overigens acht goals na de negentigste minuut gemaakt in de groepsfase en kwamen er in de knock-outfase nog twee goals bij. Dat aantal gaat er op dit tempo ook ruimschoots aan.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.