Zorgen bij Nederlands elftal: Joshua Zirkzee vraagteken voor EK-duel met Oostenrijk

Joshua Zirkzee moet maandag de laatste training van het Nederlands elftal voor het duel met Oostenrijk aan zich voorbij laten gaan. De spits, die op het laatste moment werd ingevlogen voor het EK, is ziek en het is nog onzeker of hij dinsdag van de partij kan zijn.

Zirkzee was eigenlijk helemaal niet opgeroepen voor het EK, maar toen Brian Brobbey een kleine blessure opliep op de training, werd hij uit voorzorg toegevoegd aan de selectie. De spits was op dat moment aan het genieten van een vakantie in Disney aan de andere kant van de oceaan en moest dus snel worden ingevlogen.

Bijzonder cadeau voor Joshua Zirkzee na gul gebaar van Disney: 'Hopelijk pas na de finale' Héél goed nieuws voor Joshua Zirkzee. De spits moest zijn Disney-tripje in de Verenigde Staten afblazen omdat hij werd opgeroepen voor Oranje, maar na het EK is hij door Disney uitgenodigd om zijn tripje te hervatten.

Nog geen speelminuten

Het Nederlands elftal begon maandag om 12.00 uur aan de training in Wolfsburg en daar waren niet 26, maar 25 spelers bij aanwezig. Zirkzee voelde zich ziekjes en bleef dus binnen, zo zag Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld. Het is nog onzeker of de spits afreist naar Berlijn.

Nederland met 25 man op de training. Joshua Zirkzee is ziekjes vertelde de KNVB desgevraagd. Of hij mee gaat naar Berlijn is nog onduidelijk. pic.twitter.com/FQjWyOa06c — Rick (@rickkraaijeveld) June 24, 2024

Zirkzee maakte in de eerste twee duels tegen Polen (2-1 winst) en Frankrijk (0-0) geen speelminuten. Niet vreemd, want hij lijkt in de pikorde achter collega-spitsen Memphis Depay, Wout Weghorst en Brian Brobbey te staan. Aangezien hij ook voor het EK nog geen wedstrijd voor Oranje speelde, wacht hij nog altijd op zijn debuut.

Training Oranje

Verder waren alle 25 spelers van Oranje fit en aanwezig bij de laatste training voor het duel met Oostenrijk. Tijjani Reijnders kreeg wat speciale aandacht van Koeman bij het rek- en strekwerk. De middenvelder en de bondscoach leken in gesprek over bepaalde spelsituaties. Reijnders heeft tot nu toe alles gespeeld. Op 10 en op 6.

Oostenrijk wacht

Nederland speelt dinsdag in Berlijn het laatste groepsduel tegen Oostenrijk. Op dit moment heeft het nog een punt nodig om zeker te zijn van de achtste finales, maar mogelijk is het voor de aftrap toch al zeker van een plekje bij de laatste zestien. Daarvoor is het afhankelijk van de uitslagen in de laatste speelronde in Groep B op maandagavond.

Nederland kan zich vanavond al plaatsen voor de achtste finales van het EK: zo zit dat Het Nederlands elftal kan zich maandagavond, zonder zelf te spelen, al definitief plaatsen voor de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland. Dat is afhankelijk van de situatie in Groep B en vooral van Albanië.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.