Nederlandse waterpolosters komen moeizaam langs laaggeplaatst China

De Nederlandse waterpolosters zijn weer een ronde verder in het WK waterpolo in Doha. De wedstrijd tegen het Chinese team kostte meer moeite dan verwacht, maar werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Oranje (16-14). Nederland staat maandag in de kwartfinale tegenover Hongarije.

De Oranjevrouwen zijn titelverdedigers op het toernooi in Qatar. Waar het potje aanvankelijk als een warmdraaiertje werd beschouwd voor Nederland, gingen de Chinezen gelijk keihard van start. De inspanningen van Oranje waren maar net genoeg om een overwinning te forceren: 5-5, 3-2, 5-4, 3-3.

Hongarije is de volgende tegenstander voor een plek in de halve finales. De wedstrijd staat voor maandag, 17.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De Hongaarse vrouwen werden vorige maand nog geklopt met 14-11 op weg naar de Europese titel.

Het echte Nederland moet nog komen

Bondscoach Evangelos Doudesis had in ieder geval vertrouwen in de wedstrijd. Ondanks de belangrijke wedstrijd tegen China zou het team nog niet het achterste van zijn tong laten zien. "Tegen Hongarije gaan we het echte Nederland pas zien", voorspelde de geboren Griek. China werd daarmee duidelijk onderschat.

Het Aziatische team kwam in het eerste kwart zelfs op een 4-3-voorsprong te staan. Het duurde even voor Oranje op stoom kwam, maar in het derde kwart werd dan eindelijk een gat geslagen van 3 punten. Toch werd het in het laatste deel van de wedstrijd nog spannend. Brigitte Sleeking, Iris Wolves en Kitty Lynn Joustra waren met elk drie punten het meest op trefzeker voor Nederland.