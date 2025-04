Jake Paul laat fans speculeren met nieuwe video, nieuw gevecht lijkt aanstaande

Jake Paul weet perfect de media te bespelen door alles in stapjes uit te vouwen, zo ook de aankondiging van een nieuw gevecht. Die kant lijkt de Amerikaanse influencer en bokser op te willen gaan. Op zijn Instagram laat hij fans volop speculeren met een uitgebreide teaser.

De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam heeft al een tijdje niet meer gebokst, dus wordt het hoog tijd dat de 28-jarige Paul weer de ring in stapt. Je weet bij hem nooit wat je krijgt, want zoals gezegd weet hij de aandacht goed op zich gericht te houden. Maar de nieuwe teaservideo die hij zondagavond postte belooft in ieder geval spektakel.

'Something's coming'

Nu de familie Paul alweer drie afleveringen te zien is in de realityserie Paul American, lijkt het voor Jake alweer tijd om de aandacht te verleggen. In een flitsende video met begeleidende hypemuziek toont hij beelden van zichzelf, vooral als bokser. Dat lijkt erop te duiden dat 'something's coming' waar hij het over heeft een aankondiging voor een nieuw gevecht is.

Nieuwe tegenstander

Onder andere omdat ook Most Valuable Promotions, het bedrijf achter de organisatie van diverse boksgevechten van Paul, ook cryptisch reageert met 'Lock in'. Fans speculeren erop los wie de volgende tegenstander kan worden van Paul. Iemand heeft het grappend over oud-president Joe Biden (Paul is een groot supporter van Donald Trump, de huidige president). Ook aartsrivaal KSI komt voorbij. De naam Ashton Hall valt ook te lezen in de reacties.

Nieuwe naam

Het is alweer een tijdje geleden dat Paul als bokser optrad. In november 2024 vocht hij het flink gehypete gevecht tegen bokslegende Mike Tyson. Eigenlijk zouden de twee al in juli tegenover elkaar staan, maar toen werd de partij uitgesteld. Paul heeft zich als doel gesteld dat hij wereldkampioen wil worden, maar dan zal hij ook moeten geloven aan een 'professionele' tegenstander. Tot nu vocht hij vooral tegen grote namen die geen profbokser zijn.

Alle tegenstanders

Alleen tegen Tommy Fury, de halfbroer van topbokser Tyson Fury, vocht hij een 'echt' gevecht. Dat werd ook meteen de enige partij die hij verloor. De rest van Pauls tegenstanders waren MMA-vechters (niet gespecialiseerd in boksen), gestopte boksers, influencers en zelfs een basketballer. Wie zijn nieuwe rivaal wordt, is nog afwachten. Maar Jake Paul komt dus wel snel met nieuws.