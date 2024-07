Belgische sprinters ruziën opnieuw in de Tour: Wout van Aert woedend op gestrafte Jasper Philipsen

Dylan Groenewegen zorgde donderdag voor een groot Nederlands feestje door de zesde etappe van de Tour de France te winnen. Bij onze zuiderburen was de stemming daarentegen een stuk minder. Groenewegen versloeg met een miniem verschil Jasper Philipsen, maar de Belg werd uiteindelijk teruggezet. Hij sloot landgenoot Wout van Aert in tijdens de sprint en die was daar woedend over na afloop. Dat was niet voor het eerst.

,,Ik werd opnieuw ingesloten door Philipsen", reageerde een woedende Van Aert na afloop bij Sporza. Opnieuw, want de twee hadden het vorig jaar in de Tour ook al aan de stok met elkaar na een sprint. Dat was de alleskunner, die een val maar net kon voorkomen, niet vergeten: "Het is een slechte gewoonte van hem. Hij ging naar de hekken en voelde me. Het is niet professioneel om de deur dicht te doen.”

Niet voor het eerst

In de Tour van vorig jaar hadden de twee ook al een momentje. Philipsen sprintte toen naar de winst in de derde etappe, maar zorgde er ook voor dat Van Aert niet voluit kon sprinten. Hij kreeg van de jury het voordeel van de twijfel en mocht zijn zege houden. Deze keer koos de jury er dus wel voor hem te straffen.

Van Aert vol onbegrip

Philipsen werd dus teruggezet en is in de rituitslag pas op plek 107 terug te vinden. Van Aert schoof op van plaats zeven naar zes, maar daar zal hij geen feest om vieren. De renner van Visma | Lease a Bike was vooral opgelucht dat hij niet ten val kwam, want het scheelde weinig: "Ik kon nog net remmen, maar sprintte wel bijna naast hem en dan snap ik niet dat je nog naar de hekken uitwijkt."

Van Aert maakt zich overigens niet alleen zorgen om de acties van Philipsen, maar ook om de capriolen van andere renners: "Je zag in de laatste kilometers weer de ene gekke toer na de andere. Als ze dat niet eens zwaar bestraffen, denkt iedereen dat alles mag. Dan wordt het een steeds groter probleem."

Tour de France 2024

