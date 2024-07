Bittere pil voor Mads Pedersen: topsprinter stapt toch uit Tour de France na val in eerdere etappe

Mads Pedersen stapt uit de Tour de France, zo meldt zijn ploeg Lidl-Trek. De sprinter ging onderuit gedurende de sprint om de dagzege van de vijfde etappe. Hij stapte de volgende twee dagen nog op de fiets, maar verlaat bij aanvang van de achtste rit alsnog de koers.

Pedersen kwam afgelopen woensdag hard ten val in de etappe naar Saint Vulbas. Terwijl Mark Cavendish geschiedenis schreef, viel de 28-jarige Deen in de achtergrond tegen de hekken. De kopman van Lidl-Trek maakte een flinke smak en werd vervolgens nog enigszins gered door Axel Zingle. De Fransman sprong op spectaculaire wijze over Pedersen heen, waardoor erger leed werd bespaard.

Lidl-Trek haalt opgelucht adem: oud-wereldkampioen vervolgt Tour de France na harde val Lidl-Trek en Mads Pedersen komen met de schrik vrij. De Deen ging woensdagmiddag vlak voor de finish van de sprintrace hard onderuit, maar kan zijn Tour de France vervolgen, laat zijn ploeg doorschemeren op social media.

Bij Pedersen werden bij onderzoek geen breuken vastgesteld, maar de beschadigingen aan zijn linkerschouder en rug blijken nu zo ernstig dat doorfietsen geen zin heeft. "Het is in zijn belang om te stoppen met koersen en verdere, meer gedetailleerde onderzoeken te ondergaan. Mads krijgt de nodige rust en hersteltijd om daarna te kunnen focussen op zijn andere doelen deze zomer en het laatste deel van het seizoen."

Pedersen (28) won de afgelopen twee jaar telkens een etappe in de Tour en was een belangrijke kandidaat voor de groene trui. Voor de etappe van zaterdag en zondag werd hij ook gezien als een van de kanshebbers op de winst, maar zo ver komt het dus niet.

Live Tour de France 2024 | Peloton start zonder Mads Pedersen aan rit met kans op waaiers Hier hebben de aanvallers op gewacht, de achtste etappe van de Tour de France. Vlak is het bijna geen meter, het einde finisht licht omhoog. De kans is dus groot dat het vanaf het begin demarrages regent in de hoop op een succesvolle ontsnapping. Blijft een aanvaller weg of gaat een sterke sprinter alsnog met de ritzege aan de haal?

Olympische droom

De opgave van Pedersen is een grote aderlating voor Lidl-Trek. De voormalig wereldkampioen jaagde met zijn ploeg op de groene trui en ritzeges. Vooral in het puntenklassement stond de Deen er goed voor. Toch lijkt de tweevoudig etappewinnaar in de Tour met een schuin oog te kijken naar een ander groot doel deze zomer.

“Dat is waarom we hier stoppen", begint Pedersen voorafgaand de start van achtste etappe. "Het is zeker niet helemaal gebroken. Ik heb ook wat spierschade daar. Het is gezwollen en compleet blauw. Dat is waarom we stoppen. Ik kan zeker een week rust nemen en vervolgens weer in mijn eentje fietsen. In mijn eentje kan er normaal gesproken niets gebeuren. Er is dan nog voldoende tijd om in topvorm naar de Olympische Spelen te gaan."

In Parijs moet Pedersen namens Denemarken goud in de wacht slepen op de olympische wegrit. Op een parcours wat op zijn lijf is geschreven moet hij de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De wegrit wordt op zaterdag 3 augustus gereden.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.