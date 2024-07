Extreme spanning in Giro Donne: twee rensters gaan binnen één seconde laatste rit in

Het is extreem spannend in de Giro Donne. Met nog één etappe te gaan zijn er nog twee kanshebbers over voor de eindzege: klassementsleidster Elisa Longo Borghini uit Italië en de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky. Zaterdagmiddag won de Australische Neve Bradbury de zevende etappe.

De koninginnenrit met aankomst op de machtige Blockhaus kwam Bradbury na een solo van tien kilometer als eerste over de streep. Achter Bradbury sprintte de Belgische Kopecky naar de tweede plaats, net voor Longo Borghini. Door bonificatieseconden staat wereldkampioene Kopecky nu op 1 seconde van de rozetruidraagster van Lidl-Trek.

'Reed in het rood'

"Ik ben zo diep moeten gaan, ik reed zo veel in het rood. Ik heb nergens anders aan kunnen denken", vertelde de ritwinnares die in juni met een ritzege in de Ronde van Zwitserland haar eerste overwinning had geboekt. Op tien kilometer van de streep plaatste Bradbury de beslissende demarrage, die Kopecky, Longo Borghini en de Nederlandse Pauliena Rooijakkers te machtig was.

Rooijakkers moest uiteindelijk de laatste twee overgebleven rensters voor de eindzege laten gaan en kwam op 21 seconden van ze binnen als vierde. Wel maakte de Nederlandse van Fenix Cycling Team een sprong in het algemeen klassement, van de negende naar de vierde plek. De Giro eindigt zondag met nogmaals een lastige rit van Pescara naar L'Aquila.