Is dit de verklaring voor de opvallende actie van Tadej Pogacar? 'Hij zit helemaal niet te wachten op dat circus'

Het was een opvallend moment in de laatste honderden meters van de tweede etappe van de Tour de France. Tadej Pogacar had het geel voor het oprapen, maar leek daar weinig trek in te hebben. Uiteindelijk kwam het toch zover.

Pogacar en Vingegaard waren op de slotklim van de dag weggereden bij hun concurrenten voor de eindzege en leken tijd te gaan pakken op alle rivalen. In de laatste honderden meters lieten ze het tempo echter zakken en zo konden Remco Evenepoel en Richard Carapaz aansluiten. Pogacar, doorgaans toch de snelste van het stel in een sprint, liet die sprint vervolgens lopen en ging als laatste van het groepje over de streep.

Michael Boogerd had daar later bij de NOS wel een verklaring voor. "Ik denk dat Pogacar de gele trui wel aan Evenepoel had gegund. Want je ziet dat hij niet mee wil spurten. Ik denk dat hij de gele trui niet wilde pakken."

"Hij wil zijn ploeggenoten natuurlijk niet oproken voor de derde week, wanneer je ze echt nodig hebt", legt de oud-renner uit. De drager van de leiderstrui heeft immers de taak de koers te controleren. En daarbij moet hij extra interviews geven, is er de ceremonie na afloop van de etappe én zijn er de dopingcontroles. "Je krijgt er een heel circus cadeau bij en daar ben je niet altijd blij mee. We weten dat toprenners daar helemaal niet op zitten te wachten."

De opzet slaagde niet, want uiteindelijk staan Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Carapaz in die volgorde in dezelfde tijd op de eerste vier plekken in het algemeen klassement.

