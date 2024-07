Remco Evenepoel waarschuwt fans voor veelbesproken Tour-etappe: 'Help ons'

Het belooft een spannende dag te worden voor de renners van de Tour de France. Veertien gravelstroken en alle ogen zijn in de negende etappe gericht op Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel heeft nog een belangrijk bericht voor de fans langs de weg.

We kennen allemaal de vrouw met het bord die een massale valpartij veroorzaakte tijdens de Tour de France in 2021. Ongelukken door te enthousiaste fans langs de weg gebeuren met enige regelmaat. In aanloop naar de negende etappe van de Tour de France, heeft de organisatie Evenepoel ingeschakeld om de fans te waarschuwen.

"Ik wil dat iedereen zo veel mogelijk kan genieten van het evenement", begint de Belgische drager van de witte trui in het filmpje op de Instagram van de Tour de France. "Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat wij genoeg ruimte hebben om aan te vallen. Vergeet niet om te genieten. Maar we hebben de ruimte nodig om te rijden. Jullie kunnen ons daarbij helpen. Dus, geef ons genoeg ruimte."

Live Tour de France 2024 | Peloton begonnen aan spannende dag, alle ogen op Mathieu van der Poel Het peloton van de Tour de France is begonnen de spannende negende etappe. Een dag die vooral voor zenuwen zal zorgen bij de klassementsrenners én Mathieu van der Poel. Volg de etappe hier live!

Toeschouwer vijfde etappe

Dit jaar ging het ook al bijna mis. Tijdens de vijfde etappe stond een fan heel dichtbij de weg foto's te maken. Het peloton kwam met een noodgang langs rijden en de man bleef gewoon staan. Een aantal renners dook onder de elleboog van de fan door. Uiteindelijk sprong hij aan de kant en werd een herhaling van 2021 voorkomen.

🚴‍♂️🇫🇷 | Wat een pannenkoek! Een fan probeert een mooie foto te maken maar staat gigantisch in de weg. Het loopt gelukkig allemaal net goed af. 😩😩 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/ea4l1TqYL1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 3, 2024

Eerbetoon André Drege

Een drama in de Ronde van Oostenrijk gisteren. André Drege kwam ten val in een afdaling en de Noor overleed. De Ronde van Frankrijk staat stil bij zijn overlijden. Voor de start van de negende tourrit is er een eerbetoon voor Drege.