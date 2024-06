Thymen Arensman maakt einde aan speculaties en tekent contract voor komende drie jaar

Er werd de laatste weken behoorlijk gespeculeerd over de toekomst van Thymen Arensman, maar de Nederlandse klassementsrenner heeft net voor de start van de Tour de France duidelijkheid gegeven.

Arensman heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers met drie jaar verlengd. Hij ligt nu tot eind 2027 vast. De 24-jarige renner is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van de Britse topploeg. Hij kwam eind 2022 over van Team DSM (nu dsm-firmenich PostNL).

"Het was voor mij een heel gemakkelijke beslissing. Ik ben al twee jaar Grenadier en ben heel blij dat ik me hier heb gevestigd. Ik heb geweldige mensen om mij heen die mijn lichaam begrijpen en mij helpen het beste uit mezelf te halen", aldus de Nederlander op de website van zijn ploeg.

Dit is Thymen Arensman: al jong een rivaal van Pogacar, helm redde zijn leven in Vuelta en ophef om optreden in Giro Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel toprenners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman die de eer hoog houdt.

Arensman maakt indruk als klassementsrenner. Hij eindigde onlangs als zesde in het eindklassement van de Giro d'Italia. Arensman staat niet aan de start van de Tour de France. De Gelderlander wacht nog op zijn debuut in de meest prestigieuze wielerkoers ter wereld. In de Ronde van Spanje van 2022 behaalde hij zijn hoogste eindklassering in een grote ronde: vijfde. Dat jaar won hij er ook een etappe.