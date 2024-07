Tour-hooligan razendsnel gegrepen: politie pakt man op die Tadej Pogacar én Jonas Vingegaard met chips bekogelde

De bizarre beelden van zaterdagmiddag uit de Tour de France hebben gevolgen. Een man die totaal geen oog had voor de koers, gooide in volle finale een zak chips naar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Franse politie kwam razendsnel in actie en zette de man vast.

De man stond tijdens de loodzware veertiende etappe van de Tour op iets meer dan twee kilometer van de streep, net voordat de dranghekken kwamen op Pla d'Adet. Hij had een zakje chips in zijn hand, die hij vol in het gezicht van Pogacar duwde. De wielerfan was vol met zijn gezicht op televisie, dus zijn vrienden, familie en werkgever zullen het vast hebben gezien. En hij deed het niet één keer, maar twee keer. Vingegaard kreeg ook een hand met chips naar zich toe gegooid.

'Wat een debiel': Tom Dumoulin haalt uit naar doldwaze fan in Tour de France Tom Dumoulin blikte in De Avondetappe terug naar het moment in de Tour-etappe van zaterdag, waarin een toeschouwer rare fratsen uithaalde bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Hij belaagde de kemphanen, die gaan uitmaken wie deze Ronde van Frankrijk wint, met een zakje chips.

De internationale wielrennersvakbond CPA gaat "met plezier juridische stappen ondernemen" tegen de man die tijdens de veertiende etappe van de Tour de France Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard lastigviel met een zak chips. "Dit is respectloos en wordt niet getolereerd", verklaarde voorzitter Adam Hansen op X.

Volgens het Franse Le Parisien arresteerde de Franse politie de toeschouwer en verbleef hij een nacht in de cel. Hij was zo dronken dat het niet mogelijk hem na de etappe meteen te ondervragen, zo schrijft HLN.

Een ooggetuige vertelde de Franse krant: "Hij had een heel dronken middag. Een politieman die vlakbij stond, duwde de man weg van de renners, waarna vijf minuten later een politiewagen aankwam om hem mee te nemen."