Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar behoudt zijn voorsprong op Remco Evenepoel

De Ronde van Frankrijk is in volle gang gegaan. De achtste etappe leverde de twee ritzege van Biniam Girmay op in deze Tour. De Eritreër klopte in de sprint Jasper Philpisen en bouwt zo zijn voorsprong in het puntenklassement verder uit. Tadej Pogacar kwam de rit goed door en behoudt het geel. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Let op: soms moet je deze pagina verversen om de klassementen hieronder te zien.

Biniam Girmay verslaat Jasper Philipsen met machtige sprint en boekt tweede ritzege in de Tour de France Biniam Girmay heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Intermarché-Wanty versloeg in de sprint zijn grote concurrent Jasper Philipsen. Dylan Groenewegen zat in de slotkilometer te ver om voor de zege te spurten. Tadej Pogacar behoudt de leiding in het algemeen klassement.

Alle klassementen Tour

Etappeschema Tour

Deelnemers Tour

Tour de France

De Ronde van Frankrijk begon zaterdag in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.