Vijfde etappe Tour de France | De sprinters weer aan zet, een dag na eerste échte bergetappe

Het moet gek lopen wil woensdag de vijfde etappe van de Tour de France geen massasprint worden. Een dag na de eerste bergrit in de Ronde van Frankrijk gaat het over 177 kilometer van Saint-Jean-de-Marienne naar Saint Vulbas. Onderweg komen de renners 'maar' twee colletjes van de vierde (en laagste) categorie tegen.

Het dorpje Saint Vulbas, met iets meer dan duizend inwoners, huisvestte eerder al wedstrijden als het Critérium du Dauphiné en de Ronde van de Ain, maar is voor het eerst finishplaats in de Tour de France. De start is iets voor half twee, de finish wordt verwacht tussen kwart over vijf en kwart voor zes.

Profiel van de vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Biniam Girmay en Dylan Groenewegen

De eerste sprintetappe van deze Tour, afgelopen maandag, was een prooi voor de Eritreeër Biniam Girmay. Hij profiteerde van een valpartij in de slotkilometers en bezorgde het hele continent Afrika een geluksmoment. De Nederlands kampioen Dylan Groenewegen kwam er niet aan te pas en was achteraf boos op zijn concurrenten.

Woedende Dylan Groenewegen baalt van vijfde plaats in Tour: 'Had het gevoel dat ik de snelste was' De derde etappe van de Tour de France betekende de eerste kans voor de sprinters op een ritoverwinning. Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd om bij de eerste kans toe te slaan. De Nederlands kampioen raakte ingesloten en zag zo tot zijn woede de zege in het water vallen.

Klassement

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele leiderstrui weer terug. De Noor Jonas Abrahamsen start in het groen als leider van het puntenklassement. De Fransman Valentin Madouas mag zich als derde in het bergklassement achter Abrahamsen en Pogacar in de bollentrui hullen, terwijl Remco Evenepoel de witte trui draagt die hoort bij de beste jongere.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.