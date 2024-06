EK atletiek | Brons voor Nederland op gemengde estafette: 'Het liep voor geen meter'

Bij de EK atletiek heeft de Nederlandse ploeg op de gemengde estafette 4x400 meter brons veroverd. Ierland en Italië bleven het Nederlandse kwartet voor.

Het Nederlandse team bestond in Rome uit Femke Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Liemarvin Bonevacia, de sterkst denkbare opstelling. Bol en Klaver zijn wereldwijde toppers op de 400 meter, Bonevacia schopte het bij de Olympische Spelen 2021 tot de finale. De 21-jarige Klein Ikkink is een groot talent.

Startend vanaf baan vijf knalde Bonevacia uit de startblokken, bij deze allereerste keer dat de gemengde estafette bij het EK atletiek werd gelopen. Hij gaf als nummer vijf het stokje door. Aan Klaver de taak om op te schuiven in het veld, wat haar snel lukte. Halverwege rukte ze reeds op naar plek twee, alleen Ierland bleef Nederland voor.

Het laatste stukje viel Klaver zwaar, waarna ze terrein verloor (vierde) en dus ook Klein Ikkink de turbo aan moest zwengelen. Het gat richting de top drie werd zorgwekkend groot. Kon Bol dat nog repareren? Dat gat van twintig meter bleek haar te machtig. Ierland snelde naar goud, Italië naar zilver en Bol wist op de valreep toch nog brons binnen te slepen.

"Het liep voor geen meter", zei een sippe Klaver na afloop tegen de NOS. Bol was positiever: "We zijn derde dus... We wilden goud. Nu hebben we brons. Ik denk dat we supersterk zijn, maar het is een estafette, er kan zoveel gebeuren. We mogen er trots op zijn, al denk ik dat we nu een beetje teleurgesteld zijn."

Bij de Olympische Spelen 2024 in Parijs is Nederland ook present op dit onderdeel. Begin mei veroverde TeamNL op de Bahama's bij het kwalificatietoernooi (tevens WK) een ticket. Toen was Isayah Boers present in de ploeg, in plaats van Bonevacia. De Verenigde Staten werd wereldkampioen.

