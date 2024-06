'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver is soms bang: 'Hoe ik me voel, boeit dan niet'

Lieke Klaver wil geen wedstrijden missen. Ze heeft 'een soort FOMO ontwikkeld'. Tijdens de EK komt ze dan ook zeven keer in actie, in zes dagen tijd.

Klaver was bang dat ze onderdelen zou missen. Zelf spreekt ze van het verschijnsel FOMO: Fear Of Missing Out. "Ik zag een scenario aankomen in mijn hoofd dat ik misschien aan een van de estafettes niet hoef mee te doen. Maar dat wil ik helemaal niet", vertelt ze bij De Telegraaf.

'Ze kunnen het ook zonder Femke Bol en Lieke Klaver': extra huiswerk voor Nederlandse bondscoach Op de World Relays waren er afgelopen weekend wisselende resultaten. De mannen haalden de olympische limiet niet en dreigen buiten deelname aan de estafette in Parijs te vallen. Maar de vrouwen lieten zien wat ze waard waren en bezorgden de bondscoach een luxeprobleem.

"Toen dacht ik: wat grappig, ik heb een soort FOMO voor estafettes ontwikkeld." Rust nemen is dus lastig voor de atlete. Tijdens de EK, die plaatsvinden in Rome van 7 tot 12 juni komt Klaver wel zeven keer in actie in zes dagen. Twee keer individueel op de 400 meter en in totaal vijf keer voor de verschillende estafettes.

Het is nog niet helemaal zeker of Klaver ook echt op al die estafettes in actie komt. De coaches bepalen uiteindelijk de opstellingen. Maar als het aan de 25-jarige zelf ligt staat ze aan de start. Zelfs als ze zich niet helemaal fit voelt.

Lieke Klaver uitgeroepen tot mooiste sportvrouw: 'Spannend, normaal heb ik meer kleding aan' Lieke Klaver heeft de eer gekregen om uitgeroepen te worden tot mooiste sportvrouw van het jaar. Mannenblad FHM verkoos de 25-jarige atlete tot de mooiste sportster van Nederland in de jaarlijkse verkiezing.

Zware benen

"Ik vind het mooi en leuk om vaak in actie te komen", zegt ze. "Ik zal nooit zeggen dat ik zware benen heb, dat doet er niet toe tijdens zo’n week. Tijdens de WK Indoor in Glasgow was ik heel ziek en heb ik ook gelopen. Ik weet gewoon dat ik hard kan lopen. Hoe ik me voel, boeit dan even niet."

Dit is Lieke Klaver: topsprintster, relatie met collega en mooiste sportvrouw van Nederland De 25-jarige Lieke Klaver is een topatlete. De Nederlandse staat wat in de schaduw van fenomeen Femke Bol, maar sleept op internationale evenementen ook individueel medailles in de wacht. Tijdens die toernooien trekt ze op met haar vriend en in 2024 is ze uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland.

Klavers specialiteiten zijn de 200 meter en de 400 meter. Al in 2017 veroverde ze als junior haar eerste Nederlandse titel bij de senioren. Op de 200 meter was ze toen al niet te houden. Op de 400-meter estafette werd in 2022 de Europese titel gewonnen, in 2023 volgde de wereldtitel en in 2024 werd ook op de WK indoor in Glasgow goud verdiend. Daarnaast pakte Klaver dit jaar in Schotland zilver op 400 meter individueel, achter de gouden Femke Bol.

Mooiste sportvrouw

Klaver werd een week geleden uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van het jaar door tijdschrift FHM. Ze volgt daarmee Fleur Jong op. De para-atlete won in 2023 de verkiezing als mooiste sportvrouw van het jaar. Voor haar wonnen onder anderen schaatssters Jutta Leerdam, Joy Beune, Irene Schouten, Suzanne Schulting, voetbalsters Lieke Martens en Anouk Hoogendijk en wielrenster Puck Moonen.