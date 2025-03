Jacques Brinkman won met de Nederlandse hockeyploeg de Olympische Spelen in 1996 en 2000 en werd in 1990 en 1998 wereldkampioen. Ook in Parijs is de recordinternational (337 wedstrijden) aanwezig, als voormalig winnaar, maar vooral als vader. Zoon Thierry speelt namelijk zijn tweede Spelen. "Mijn hartslag gaat dan wel omhoog."