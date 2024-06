EK-drama Engeland? Beveiliging moet vrouw Kyle Walker en zijn minnares uit elkaar houden op tribune

Alle ogen in Nederland zijn natuurlijk gericht op het duel met Oostenrijk op het EK, maar in Engeland houden ze zich met andere dingen bezig. Bij het vorige duel van de nationale ploeg viel iets bijzonders op. Kyle Walker werd op de tribune aangemoedigd door twee vrouwen: zijn eigen partner en de vrouw waarmee hij haar bedroog. Engeland wacht in spanning af of beiden ook dinsdag tegen Slovenië van de partij zijn.

De Engelse tabloids smullen altijd flink van het doen en laten van de WAG's van het nationale team. Met Kyle Walker hebben ze de jackpot te pakken. De verdediger van Engeland werd in het duel met Denemarken aangemoedigd door zijn vrouw Annie, maar ook door de vrouw waarmee hij haar bedroog en zelfs twee kinderen bij verwekte. Voor de tabloids geweldig, maar in het Engelse kamp denken ze daar anders over en hebben ze zelfs de beveiliging ingeschakeld.

Walker trefzeker buiten zijn huwelijk

Om eerst maar even de situatie te schetsen: Walker is al heel lang samen met Annie en kreeg met haar vier kinderen. Tijdens de laatste zwangerschap ontplofte de situatie echter in huize Walker. De voetballer bleek opnieuw vreemd te zijn gegaan met Lauryn Goodman. Zij was in 2020 al bevallen van een zoon van Walker. Als klap op de vuurpijl was Goodman opnieuw zwanger van de verdediger. De Engelse verdediger blijkt dus aardig doeltreffend.

Explosieve situatie op de tribune

De verdediger heeft nu dus zes kinderen rondlopen: vier bij Annie en twee bij Lauryn. Ondanks alles is hij nog steeds samen met Annie en dus ontstond er afgelopen donderdag een bijzondere situatie in Frankfurt. Lauryn besloot namelijk samen met haar vierjarige zoontje Kairo ook op de tribune te gaan zitten tijdens het duel van Engeland met Denemarken.

Walker ging na het duel even langs bij zijn vrouw Annie en de kinderen, maar het kwam niet over alsof zij daar erg blij mee was. Dat is misschien ook niet zo gek als de minnares van je eigen partner een stukje verderop zit met een kind dat hij tijdens het huwelijk bij haar verwekt heeft.

Kyle Walker met vrouw Annie en een van zijn kinderen na Engeland - Denemarken. © Getty Images

Beveiliging op scherp

Engeland heeft een speciaal beveligingsteam ingeschakeld op de WAG's te beschermen en zij hebben volgens The Sun een belangrijke opdracht gekregen: Annie en Lauryn moeten uit elkaar worden gehouden. De mensen rondom de Engelse selectie zagen de problemen namelijk al aankomen.

Lauryn kreeg veel kritiek voor het feit dat ze aanwezig was en wordt gezien als 'onruststoker'. De Britse tabloids kijken in ieder geval met veel spanning uit naar het duel met Slovenië. Niet alleen doordat Engeland nog speelt om de groepswinst, maar vooral vanwege de situatie op de tribune en een mogelijke confrontatie tussen de twee vrouwen van Walker.

