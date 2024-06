EK-schandaal houdt België in de greep: journalist lijkt vreemd te gaan live op nationale televisie

Niet de prestaties van De Rode Duivels houden heel België bezig, maar een vermeend schandaal van een voetbaljournalist. Die zou op nationale televisie zijn vreemdgegaan. Het gaat om de Belgische journalist Ruben Van Gucht, die vanuit zijn hotelkamer een EK-update gaf.

Van Gucht reist voor de Belgische zender VRT de nationale ploeg achterna op het EK. Afgelopen weekend werd hij gebeld door Radio 2 Weekwatchers in aanloop naar de wedstrijd van België tegen Roemenië in Keulen. Wat opviel was een paar blote damesbenen, die door Van Gucht vakkundig werden afgeschermd door een koffiekopje.

Ophef

In België ontstond veel ophef. Ging Van Gucht vreemd? Hij heeft namelijk een relatie met de Kroatische ex-olympisch kampioene hoogspringen Blanka Vlasic. VRT hield het bij een kort statement: "Het is niet ongebruikelijk dat schermgezichten in hun vrije tijd inbellen in een radioprogramma om wat toelichting te geven. Waar en hoe ze dit doen, behoort voor ons tot de privésfeer."

Ruben Van Gucht krijgt wel heel speciale ondersteuning van de VRT dit EK. pic.twitter.com/PIadByE1JV — JVL (@J_VLbe) June 22, 2024

De hoofdpersoon zelf reageerde op geen enkele vragen vanuit de Belgische pers. Dat deed hij alleen op een parodie van een collega van Sporza. "Et alors?", schreef Peter Vandenbempt bij een hilarische video die hij opnaam. Oftewel: "Dus?". Ook zette hij er hartjes bij voor de VRT en Van Gucht. Die reageerde eronder: "Het is dat de Rode Duivels gewonnen hebben, anders waren de opnames bijwonen nu al het hoogtepunt van het EK. Ziek gelachen."

Relatie met Blanka Vlasic

In 2022 trouwde Ruben Van Gucht met de Kroatische Blanka Vlasic. Ze leerden elkaar kennen na haar atletiekcarrière. Samen hebben ze een zoontje van 1, Mondo. Vlasic en het jongetje wonen samen in Kroatië. In Belgische media werd afgelopen tijd al gesproken van relatieproblemen. Onduidelijk is of het stel blote benen van Vlasic is, maar gezien de oorverdovende stilte vanuit Van Gucht lijkt dat niet zo.

Blanka Vlasic. Getty Images

