Max Verstappen geniet met Kelly Piquet van romantische hotelkamer bij bijzonder evenement

Max Verstappen had na drie raceweekenden afgelopen weekend eindelijk eens een paar rustige dagen. Al kon hij niet aan het strand gaan liggen, want hij moest zondag aanwezig zijn bij een bijzonder racefestival waar zijn team Red Bull een feestje vierde. Daar werden Verstappen en vriendin Kelly Piquet wel in de watten gelegd.

Verstappen had gehoopt dat hij de zondag kon doorbrengen in Berlijn om bij de EK-finale aanwezig te zijn, maar helaas voor hem strandde Nederland in de halve finales. Hij kwam dus niet onder zijn werkverplichtingen uit en moest naar het Goodwood Festival of Speed.

Dat is een autosportfestival in Engeland en Red Bull vierde daar dat het dit seizoen voor het twintigste jaar op rij meedoet aan de Formule 1. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez waren daarbij aanwezig. Net als Piquet, de vriendin van de Nederlandse coureur.

Romantische hotelkamer

Het is voor het festival niet normaal dat er een drievoudig wereldkampioen zijn auto komt showen en dus werd Verstappen met fluwelen handschoenen behandeld. Zijn vriendin Kelly Piquet liet via haar Instagram zien dat er zelfs met een handgeschreven briefje op de deur duidelijk werd gemaakt dat de hotelkamer voor het stel gereserveerd was.

Het moge duidelijk zijn voor wie de hotelkamer is gereserveerd. © Instagram / Kelly Piquet

De hotelkamer zelf was aan de spullen in de kamer te zien waarschijnlijk niet de goedkoopste. Als kers op de taart stond er ook nog een groot bed op de twee te wachten om na een lange dag heerlijk in te ontspannen.

Het bed van Verstappen en Piquet. © Instagram / Kelly Piquet

Terug in de kampioensauto

Verstappen kroop op het festival trouwens achter het stuur van de Red Bull RB16B, waarmee hij in 2021 zijn eerste wereldtitel won. Dat is dus de auto waarmee hij in Abu Dhabi in de laatste ronde van het seizoen rivaal Lewis Hamilton te snel af was.

Bijna tijd voor vakantie

Verstappen moet de komende twee weken weer flink aan de bak, want zondag staat de Grand Prix van Hongarije op het programma en precies een week later die van België. Daarna kunnen de twee genieten van wat vrije tijd samen. Na de race op Spa-Francorchamps volgt namelijk de zomerstop en dan ligt het seizoen vier weken stil. Dan kunnen Verstappen en Piquet ook weer eens op vakantie. Net zoals ze vorige maand al eens deden.