Huwelijk Joey Veerman en vriendin nog niet rond: 'Er is enige discussie bij ons over de locatie'

Joey Veerman krijgt wat er bij het EK voetbal 2024 ook gebeurt sowieso steun van zijn partner Chantalle Schilder. De Volendamse vertelt hoe zij de voetbalcarrière van Veerman beleeft en onthult wat details over hun relatie.

In gesprek met De Telegraaf zegt Schilder dat hun gezamenlijke leven zeker niet totaal om voetbal draait. Sterker nog: ze hebben onlangs hun eerste kindje gekregen, dus dat is in huis het allerbelangrijkste. Ook de gesprekken gaan amper over voetbal. En als ze bij het EK in Duitsland wedstrijden van Oranje bezoekt, dan gaat ze zich niet uitdossen in typische voetbalkleding.

Tikkeltje sexy

Geen oranje sjaal of hamsterpak dus voor Schilder. Ze geeft aan in wat voor soort uitdossingen Veerman haar graag ziet: "Tijdens een avondje uit in een jurkje, met geföhnd haar en hakken. Maar als ik op zondagochtend in een sportpak rondloop met een knot in m’n haar, vindt hij me ook mooi, zegt hij." Ze omschrijft haar kledingstijl zo: "Die is stoer, een beetje oversized maar ook een tikkeltje sexy, niet al te sporty maar wel vrouwelijk."

Model

Veel topvoetballers hebben vriendinnen die model zijn, of influencer, of popster, of een ander glamoureus beroep hebben. Schilder heeft vooralsnog niet zulke ambities: "Ik ben oorspronkelijk doktersassistente, maar werk nu in een viskraam op de markt."

Alhoewel: de krant liet haar een fotoshoot ondergaan en dat tijdelijke modellenwerk beviel haar wel. "Het viel me enorm mee en het smaakt zelfs naar meer. Je mag me gerust nog een keer vragen", aldus Schilder.

Trouwen

Veerman en Schilder zijn van plan om te gaan trouwen. Enkele details zijn nog niet rond, zoals de datum en locatie. Nee, hij wil dat niet per se op de penaltystip van het PSV-stadion, maar toch is er nog geen overeenstemming tussen de twee.

"Er is enige discussie bij ons over de locatie", legt ze uit. "Ik ga het liefst voor een kasteel in het buitenland en Joey geeft de voorkeur aan een bekende feestzaal in Volendam waar iedereen uit het dorp zo’n beetje trouwt."