Daley Blind over de vrouwen in zijn leven: 'Ze is een prinsesje en een draak tegelijk'

De band van Daley Blind met zijn vader Danny is veelbesproken. De verdediger van Oranje had veel aan de adviezen van de voormalig aanvoerder van Ajax, maar was al die tips soms ook goed zat. Hoe zit het met de band van Blind met de vrouwen in zijn leven?

De belangrijkste vrouwen in het leven van Daley Blind zijn moeder Yvon, vrouw Candy-rae, zusjes Frenkie en Zola en dochter Lemae Lourdes. In gesprek met Helden Magazine vertelt de linksbenige allrounder wat zij voor hem betekenen.

"Mijn moeder natuurlijk heel veel", aldus Blind. "Die heeft me vroeger altijd met alles gesteund en op een andere manier dan dat mijn vader deed. Mijn moeder en ik zijn veel directer en zeggen soms dingen zonder na te denken, kunnen lekker boos worden, en daarna is het ook weer klaar. Mijn vader zegt ook altijd dat mijn moeder ons heeft opgevoed, omdat hij vaak weg was."

"Mijn zusjes zijn ook superbelangrijk voor me. Ze gingen altijd overal mee naartoe, hebben nooit geklaagd, leven ook nu nog steeds heel erg mee, terwijl het voor hen echt niet altijd makkelijk was als het altijd maar over hun grote broer ging in het nieuws, bij het avondeten of bij een avondje uit. Ik ben al snel het gespreksonderwerp van de familie, net als mijn vader, en altijd gaat het weer over voetbal. Mijn zusjes hebben daar nooit iets over gezegd. Dat vind ik ontzettend knap."

Vrouw Candy-rae

"Mijn vrouw Candy-rae ontmoette ik na mijn periode bij Groningen. Ze heeft alles met mij meegemaakt, tot het uitfluiten aan toe. Zij heeft me altijd gesteund en doet nog steeds alles om het mij zo makkelijk mogelijk te maken."

En is jullie dochter het prinsesje van de familie? "Prinsesje en draak tegelijk. Zij gaat overal volle bak in, onze zoon is veel rustiger. Onze dochter houdt wel van aandacht en ik vind het mooi als ze een beetje naar papa toetrekt. Mijn vrouw is weer zwanger. We weten nog niet of het een jongen of meisje wordt, dat is een verrassing. Ze is in augustus uitgerekend."