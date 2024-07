René van der Gijp zet appartement op het strand te koop (en kan dikke winst maken)

René van der Gijp heeft een mooie aanbieding voor de liefhebbers van het strand. De sidekick van Vandaag Inside heeft zijn appartement aan de boulevard van Scheveningen te koop gezet.

Van der Gijp verwacht dikke winst te maken op het appartement. Het staat te koop voor 410.000 euro, terwijl hij het in 2013 voor 215.000 euro kocht. Dat weet Bekende Buren. Het appartement biedt uitzicht over over strand, zee en de Scheveningse Pier. Als Van der Gijp de deur uitloopt, loopt hij dan ook recht tegen het befaamde reuzenrad van Scheveningen aan.

Met een oppervlakte van 74 vierkante meter, telt het appartement twee slaapkamers en één badkamer. Het heeft twee balkons, één aan landzijde en één aan zeezijde. Van der Gijp kocht het appartement toen Voetbal Inside in het Kurhaus in Scheveningen gevestigd was.

'Ik doe al veertig jaar aan ongewenst gedrag': René van der Gijp lacht cursus uit René van der Gijp vindt de cursus 'ongewenst gedrag' die in de hele mediawereld door iedereen gemaakt dient te worden, ronduit lachwekkend. De tv-ster, ook oud-voetballer, kon het woensdagavond niet laten die cursus volledig belachelijk te maken.

Cursus ongewenst gedrag

In maart van dit jaar ging het in de mediawereld om de cursus 'ongewenst gedrag', een veelbesproken thema aan de tafel bij Vandaag Inside. Zo vertikte Johan Derksen om de cursus te volgen en vertelde gast Valentijn Driessen dat hij de cursus wél had gedaan, maar er niks meer van te weten.

En Van der Gijp? "Nou, uh, Wilfred, ik doe al veertig jaar aan grensoverschrijdend gedrag", zei hij lachend tegen Wilfred Genee, de host van de show. "En ik ben niet van plan daar de laatste vijf jaar nog mee te stoppen."