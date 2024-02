Beste opkomstnummer van iedereen, maar darter Nathan Aspinall háát het: 'Ik vond het eerst nog leuk'

Staat darter Nathan Aspinall op het programma van een toernooi, dan wachten fans met smart op zijn opkomst. Met het nummer 'Mr. Brightside' van The Killers heeft hij het beste opkomstnummer van iedereen. Alleen vindt hij er zelf niks meer aan.

"Met alle respect, maar ik haat dat nummer echt", zegt Aspinall in gesprek met Planet Sport. "Ik vond het vroeger echt een mooi nummer, maar nu wordt het overal waar ik kom aan gezet. Maar de fans houden ervan, dus voorlopig blijft het wel mijn walk-on nummer."

'Moeilijk om te focussen'

De fans krijgen er geen genoeg van in de zaal. Ook als de muziek stopt, blijven ze het nummer zingen. En dat werkt soms in het nadeel van Aspinall. "Het is zo moeilijk om te focussen op je wedstrijd, als iedereen voor jou dat nummer zingt. Ik probeer me ervoor af te sluiten, maar ik ontkom er soms ook niet aan om mee te doen. Vaak verlies ik door die adrenaline de eerste twee legs van een wedstrijd."

'Zou het nooit veranderen'

Toch wil Aspinall vooral niet klagen over zijn nummer, want het heeft hem ook de populariteit gebracht die hij nu heeft. "Het heeft wonderen verricht voor mij en m'n carrière. Het is fantastisch, ik zou het nooit veranderen. Maar het heeft soms dus wel effect op mijn wedstrijd."

Hoe kwam The Asp eigenlijk aan dit nummer? Hij zegt dat hij het hoorde na zijn uitschakeling in de halve finale van het WK darts in 2019. "Ik ging die avond uit en ik was al aan het bedenken welk nieuw nummer ik wilde voor mijn opkomst. Mr. Brightside werd gespeeld en iedereen ging uit z'n dak. Toen wist ik dat dat 'm ging worden."