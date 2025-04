German Darts Grand Prix: twee Nederlanders direct onderuit, Barney vanavond in actie

Traditioneel wordt er tijdens het paasweekend gedart in München. Scheidsrechters in Lederhosen en fanatiek Duits publiek. Op de zaterdag verschenen er zeven Nederlanders aan de oche. En onze landgenoten 's avonds presteerden geweldig.

Niels Zonneveld kwam als eerste Nederlander in actie op zaterdag. De linkshandige darter nam het op tegen meervoudig major-winnaar Daryl Gurney. In het begin konden beide mannen niet hun eigen leg houden, maar Zonneveld kwam daar als eerste bovenop. Hij liep uit naar een 5-2 voorsprong en kon vanuit die positie de winst over de streep trekken. Hij won 6-3.

Gelijk daarna was Wessel Nijman aan de beurt. Met de op het podium vaak sterke Scott Williams had hij een moeilijke loting. Dat bleek ook wel, want het duel ging gelijk op tot 4-4. Toen brak de Engelsman en mocht Shaggy zelf beginnen aan de laatste leg. Die stond hij niet af, waardoor Nijman naar huis moest.

SHAGGY PUTS ON A SHOW! 🍿



Scott Williams backs up his antics in Munich, defeating Wessel Nijman 6-4 to set up a second round clash with Josh Rock!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET4 pic.twitter.com/QkNnHeDnxR — PDC Darts (@OfficialPDC) April 19, 2025

Tot slot was het de beurt aan Kevin Doets. De in Zweden woonachtige Nederlander was scorend veel sterker dan tegenstander Cameron Menzies, maar maakte het zichzelf enorm moeilijk. Doets had 4-2 voor moeten staan, maar op het scorebord stond het 3-3. Dat kostte hem de kop, want Menzies kwam er steeds beter in. Doets verloor uiteindelijk met 6-4.

Veelbesproken darter gaat met pensioen: 'Ben er officieel klaar mee' Darter Cameron Menzies heeft een belangrijk moment in zijn dartscarrière aangekondigd. De 35-jarige Schot presteert zo goed op toernooien, dat hij zijn baan als loodgieter op kan zeggen. 'In ieder geval voor twee jaar'.

Perfecte score op zaterdagavond

Waar zaterdagmiddag de Nederlanders allemaal naar huis werden gestuurd, boekten in de avond liefst vier spelers een ticket voor de zondag. Gian van Veen vermorzelde Rene Eidams met een gemiddelde van 102.47 en 6-2 in legs. Twee partijen later verscheen Raymond van Barneveld aan de oche voor zijn 'seniorenwedstrijd' tegen generatiegenoot Michael Rosenauer Het werd 6-3 voor de 57-jarige tegen de 58-jarige.

An oldie but a goodie 👍🏼 — Raymond van Barneveld (@Raybar180) April 19, 2025

Van Barneveld trakteerde zichzelf, want op 20 april blaast hij 58 kaarsjes uit. En in aanloop naar Barneys verjaardag konden Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode natuurlijk niet teleurstellen. Dat deden ze dan ook niet. Wattimena versloeg Michael Unterbuchner met 6-3, terwijl Van Duijvenbode uithaalde tegen Andy Boulton: 6-1. Hij sloot even genius af als zijn bijnaam Aubergenius doet vermoeden: een 171-score gevolgd door een 132-finish.

THAT IS INCREDIBLE FROM VAN DUIJVENBODE 🤯



WOW - What a finish from the Dutchman! A stunning 171 followed by a 132 finished on two D18s as he beats Andy Boulton 6-1!



Now that was special from Dirk van Duijvenbode 👏 pic.twitter.com/k3jEEndVyN — PDC Darts (@OfficialPDC) April 19, 2025

Zondag stromen ook Michael van Gerwen en Danny Noppert nog in, wat het aantal Nederlanders op paaszondag zes maakt.

Uitslagen German Darts Grand Prix

Programma zaterdag middagsessie German Darts Grand Prix:

Ryan Joyce - András Borbély 6-1

Ritchie Edhouse - Mickey Mansell 4-6

Madars Razma - Robert Grundy 6-3

Luke Woodhouse - Cam Crabtree 5-6

Daryll Gurney - Niels Zonneveld 3-6

Wessel Nijman - Scott Williams 4-6

Kim Huybrechts - Finn Behrens 6-0

Cameron Menzies - Kevin Doets 6-4



Programma zaterdag avondsessie German Darts Grand Prix:

Ricardo Pietreczko - Adam Paxton 6-1

Gian van Veen - René Eidams 6-2

Mensur Suljovic - Krzysztof Ratajski 5-6

Raymond van Barneveld - Michael Rosenauer 6-3

Jermaine Wattimena - Michael Unterbuchner 6-3

Dirk van Duijvenbode - Andy Boulton 6-1

Martin Schindler - Mario Vandenbogaerde 6-3

Mike de Decker - Johan Engstrom 6-3