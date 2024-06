Zwakke Michael van Gerwen wacht na vroege nederlaag nu al zes maanden op toernooizege

Michael van Gerwen wacht nog altijd op zijn tweede toernooizege van 2024. De Nederlandse darter vloog zondagmiddag al vroeg uit de Euro Tour in Leverkusen. Hij gooide een zwakke wedstrijd.

In de achtste finales tegen Ryan Searle was het matig. De Nederlander kwam niet verder dan een gemiddelde van 86.04 tegen de Engelsman, die hem met 6-3 klopte. Daarmee kwam er wéér een vroegtijdig einde aan een darttoernooi voor de nummer twee van de wereld.

Van Gerwen begon nog lekker aan 2024. Hij won eind januari de Dutch Darts Masters in 'zijn' Den Bosch, maar daarna haperde de machine meer en meer. Sinds 27 januari van dit jaar won hij geen enkel toernooi meer. Niet eens een vloertoernooi tijdens de vele Players Championships.

Geen rankinggeld

Natuurlijk, in de Premier League Darts boekte Van Gerwen wel avondzeges. Maar daar was geen geld voor de ranking mee te verdienen. Door zijn vele vroegtijdige uitschakelingen raakte de Nederlander bijvoorbeeld op de Pro Tour Order of Merit al zijn hoge status kwijt.

Nederlanders

Van Gerwen was zondag één van vijf Nederlanders bij de laatste zestien in Leverkusen. Op de achtste Euro Tour van het jaar is het nu kijken naar vier andere landgenoten. Zo spelen Raymond van Barneveld en Gian van Veen tegen elkaar en hopen ook Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets ver te komen in Leverkusen. Van Barneveld schakelde zaterdagavond al wereldkampioen Luke Humphries uit. Luke Littler, winnaar van de Premier League Darts, is er niet bij in Leverkusen.