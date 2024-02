Dit zijn de nieuwe regels dit Formule 1-seizoen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Dit bomvolle seizoen zijn er weer een aantal regels aangepast. De belangrijkste veranderingen zetten wij hier voor jou op een rijtje.

In vergelijking met 2022 zijn er in 2024 geen grote veranderingen aangebracht binnen de Formule 1. Toch zijn er ieder seizoen wel aanpassingen op te merken. Hieronder nemen we de belangrijkste nieuwe regels van dit seizoen door.

DRS mag eerder worden gebruikt

Coureurs mogen dit jaar eerder gebruik maken van hun 'drag reduction system' (DRS). Normaal gesproken mogen de coureurs twee rondes na de start hun DRS inzetten in de daarvoor bestemde zones. Dit mag nu een ronde eerder. Rijdt iedereen achter de safety car en gaat deze van de baan af, dan mogen de coureurs ook eerder hun DRS gebruiken.

DRS wordt geactiveerd bij de Red Bull © Getty Images / Beeldbewerking Sportnieuws.nl

Opzet van sprintraces aangepast

Voorheen vond op vrijdag de eerste vrije training en de kwalificatie plaats voor de race op zondag. Vervolgens stond zaterdag volledig in het teken van de sprintrace. Met de shootout-kwalificatiesessie en de sprintrace. Op zondag had je dan zoals gebruikelijk de Grand Prix.

Vanaf dit seizoen wordt de opzet omgegooid door het weekend in twee fasen op te delen. Op vrijdag wordt na de vrije training de kwalificatie voor de sprintrace gereden. De sprintrace is nog altijd op zaterdag, diezelfde dag volgt de kwalificatie voor de Grand Prix. Hieronder is de volledige programma te vinden van een weekend met het sprintformat.

Vrijdag Zaterdag Zondag Vrije training Sprintrace Grand Prix Kwalificatie sprintrace Kwalificatie Grand Prix

Rolbeugel wordt versterkt om ongelukken te voorkomen

Na het ongeluk van Zhou Guanyu in 2022 tijdens de GP van Silverstone werd de vorm van de rolbeugel al aangepast. Dit seizoen moet de rolbeugel zwaardere belastingen kunnen weerstaan zodat deze niet meer kan afbreken bij een ongeluk zoals in 2022.

Crash van Zhou Guanyu en ingezoomde rolbeugel © Getty Images / Beeldbewerking Sportnieuws.nl

Aanvragen van een review

Ieder team mag vanaf heden na afloop van een race aan de autosportfederatie FIA vragen om nog eens goed te kijken naar de gebeurtenissen van die race. Vanuit de teams kan er een aanvraag worden ingediend wanneer men het niet eens is met het oordeel van de wedstrijdleiding of als er twijfel bestaat over de auto's van de concurrentie. Wanneer een team een bezwaar indient moet er een geldbedrag worden neergelegd, een soort borg. Als het team gelijk krijgt, dan ontvangen ze het geld weer terug. Zo niet, dan houdt de FIA het geldbedrag.

FIA wedstrijdleiding bekijkt de beelden © Getty Images

Fakkels en rookbommen verboden

De kolkende oranjezee tijdens de Grand Prix van Zandvoort komt als het aan de FIA ligt niet meer terug. Fakkels en rookbommen zijn namelijk vanaf heden verboden.

Oranje fakkel tijdens de GP van Zandvoort © Getty Images

Geldboetes worden verhoogd

Het overtreden van de opgestelde regels door de FIA kan coureurs en teams duurder komen te staan. De maximale boete gaat van €250.000 naar €1.000.000.

Meeste races ooit

Ten opzichte van vorig seizoen is er dit jaar weer een extra race toegevoegd aan de al overvolle kalender. Dit Formule 1-seizoen telt zelfs 24 races. Er zijn geen nieuwe circuits toegevoegd, maar China is terug na een aantal jaar van afwezigheid.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏



Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1 pic.twitter.com/JTSWJL29yH — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

Vanuit de paddock is er veel kritiek op de volle kalender. Onder andere Max Verstappen uit zijn kritiek op de F1-kalender.