Video | Dit is de intro van het Formule 1-seizoen 2024

Bij een nieuw seizoen in de Formule 1 hoort een nieuw intro. En als het F1-seizoen van 2024 net zo mooi wordt als de nieuwe intro, kunnen we een heleboel moois verwachten dit jaar.

Iedereen kent het deuntje inmiddels uit zijn hoofd en ook dit jaar is het Formula 1 Theme van Brian Tyler weer de basis voor de intro. De coureurs zijn opgesteld op basis van de eindklassering in het wereldkampioenschap van vorig jaar. Daarom zien we Max Verstappen natuurlijk pas als laatste.

Nieuw F1-intro

In de nieuwe intro is er veel aandacht voor de techniek van de F1-auto's. Verschillende onderdelen worden van dichtbij bekeken in de video. Het ziet er allemaal weer gelikt uit. Tekst loopt door onder de video.

De eerste en tweede vrije training staan gepland voor vrijdag. Dan gaan we zien hoeveel voorsprong Red Bull nou echt heeft op de concurrentie. Lees in het programma hieronder het volledige programma voor de GP van Bahrein.