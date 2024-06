Drama voor Max Verstappen na botsing met Lando Norris bij GP Oostenrijk, George Russell profiteert

Max Verstappen heeft zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk op dramatische wijze de zege uit handen gegeven. De 26-jarige coureur van Red Bull verspeelde in een keihard gevecht met Lando Norris in de slotfase de overwinning. Beide coureurs kwamen met elkaar in botsing en konden fluiten naar de winst. Mercedes-coureur George Russell was de lachende derde en won voor de tweede keer in zijn carrière.

Verstappen leek lange tijd onbedreigd af te stevenen op de zege in Oostenrijk, maar kwam door een langzame pitstop in de problemen. Hij zag zijn voorsprong van acht seconden teruglopen en Norris voerde ronde voor ronde de druk op. De Britse McLaren-coureur kwam tot op de staart van de Nederlander en deed er alles aan om de winst voor de neus van Verstappen weg te kapen.

Intens gevecht eindigt in tranen

De drievoudig wereldkampioen liet dat echter niet zomaar gebeuren en dus ontstond er een boeiend gevecht. De twee, die het over het algemeen goed met elkaar kunnen vinden, zochten de limiet op en uiteindelijk ging het helemaal fout. Norris wilde buitenom inhalen, maar Verstappen gooide de deur dicht en de twee raakten elkaar. Die botsing was fataal: beide coureurs moesten met een lekke band verder en verloren veel tijd.

Verstappen werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen, maar kwam er uiteindelijk nog het beste vanaf. De leider in de WK-stand eindigde ondanks de schade en de straf nog als vijfde, terwijl Norris de strijd moest staken.

Russell lacht het laatst

Russell zal juichend in zijn Mercedes hebben gezeten toen hij de beschadigde Red Bull en McLaren langzaam zag rijden. De Brit werd de lachende derde en ging er vandoor met de overwinning op het circuit in Spielberg. Het was voor Russell zijn tweede zege uit zijn carrière nadat hij in 2022 de Grand Prix van Brazilië had gewonnen. Oscar Piastri (McLaren) en Carlos Sainz (Ferrari) completeerden het podium. Lewis Hamilton werd vierde voor Verstappen.

Dat Russell zijn overwinning te danken had aan de crash van Verstappen en Norris kon hem weinig schelen. "Het is niet over, totdat het eindelijk over is", aldus de winnende coureur van de GP van Oostenrijk. Verstappen liep ondanks zijn vijfde plaats overigens wel uit in de WK-stand.

Verstappen staat op 237 punten in de WK-stand en Norris volgt met 156 punten. Bekijk ook de volledige stand in de strijd om de wereldtitel.