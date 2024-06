Max Verstappen baalt flink na deceptie: 'De strategie was klote, alles ging fout'

De Grand Prix van Oostenrijk liep uit tot een drama voor Max Verstappen. Lando Norris raakte zijn achterband waardoor de Nederlander een lekke band opliep. Na afloop van de race was Verstappen vooral niet blij met zichzelf en het team.

Het stoom kwam niet uit de oren van Max Verstappen, maar balen deed hij zeker. "Ik baal eigenlijk van die hele race", aldus Max Verstappen na afloop van de GP van Oostenrijk. "Dat we (Verstappen en Norris, red.) tegen elkaar aankomen is niet ideaal, maar ik had al het gevoel dat hij van heel ver al aan het remmen was. En dat hij heel moeilijk stoppen kwam."

Het was niet alleen de botsing tussen Verstappen en Norris die voor irritatie zorgde bij de Nederlander. "Het was vanaf onze kant helemaal dramatisch", vertelt Verstappen. "De strategie was klote. Ik heb heel vaak gezegd: mijn banden zijn eraan. We moeten naar binnen. Ik heb heel vaak tijd verloren, en de pitstops waren ook gewoon helemaal klote. Alles wat fout kon gaan, ging ook helemaal fout vandaag."

Crash Verstappen en Norris

Het belangrijkste moment van de GP van Oostenrijk was het moment dat Lando Norris en Max Verstappen tegen elkaar aan knalden. Verstappen zei daar het volgende over: "Ik verdedig natuurlijk een beetje die binnenkant. Ik ga niet heel ver naar binnen, en daarna gaat hij (Lando Norris, red.) helemaal buitenom. En toen reden we met de achterwielen tegen elkaar aan. Heel raar moment eigenlijk. Totaal niet verwacht ook."

Los van de crash, gingen er meer dingen fout volgens Verstappen: "De bandenstrategie was gewoon niet goed. De banden werden te warm. Opeens was de balans van de auto ook helemaal weg. Heel raar ook."

Verstappen krijgt straf van tien seconden

Op de boordradio van Max Verstappen werd de Nederlandse coureur verteld dat hij een straf van tien seconden kreeg voor de crash met Lando Norris. Het was zijn schuld. Verstappen reageerde op de boordradio vervolgens met: "Ja, tuurlijk. Dat is gewoon belachelijk. Wat wil je dat ik doe?" Waarop zijn team hem probeerde gerust te stellen: "We zijn erg ongelukkig Max, maar je hebt je best gedaan."