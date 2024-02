Formule 1 | GP Hongarije 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Hongarije wordt op 21 juli op de bochtige Hungaroring verreden. Het circuit staat ook bekend als 'het Monaco zonder muren'. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Doordat de Hungaroring amper rechte stukken heeft wordt het circuit in Hongarije vaak vergelijken met een kartbaan. Tijdens de Grand Prix is door het vele bochtenwerk nogal wat downforce nodig, net als tijdens de GP van Monaco. Vandaar dat de Hungaroring ook wel 'het Monaco zonder muren wordt genoemd'.

Max Verstappen kwam vorig seizoen als eerst over de finish in Hongarije. Lando Norris werd tweede, gevolgd door Sergio Pérez. Het was de eerste race in het Formule 1-kampioenschap van 2023 zonder Nederlander Nyck de Vries. Hij werd bij AlphaTauri vervangen door Daniel Ricciardo.

De Hungaroring

Zoals gezegd bestaat het circuit in Hongarije voornamelijk uit bochten. De coureurs kunnen alleen bij de start langere tijd gas geven, de rest van de ronde komt het vooral aan op remmen, sturen en optrekken. Inhalen is lastig op de Hungaroring en daarom is een goede pitstrategie van groot belang.

In de GP van Hongarije worden 70 rondes gereden met een lengte van 4,381 kilometer. Het circuit heeft veertien bochten en één DRS-zone. In totaal wordt er een afstand van 306,63 kilometer afgelegd. De snelste raceronde ooit op het circuit werd in 2020 gereden door Lewis Hamilton: 1:16,627.

De Hungaroring © Formula1.com

Programma GP Hongarije 2024

Het raceweekend in Hongarije start dit jaar op 19 juli. Het is de dertiende race op de F1-kalender. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Hongarije.