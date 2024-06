Kelly Piquet maakt grote indruk met strandfoto's, vriendin Max Verstappen zet zich in voor goed doel

Max Verstappen is momenteel in Montreal voor de Grand Prix van Canada, die zondag op het programma staat. Zijn vriendin Kelly Piquet zet zich ondertussen in voor schonere oceanen.

Piquet en haar dochtertje Penelope poseren samen op het strand en hebben een boodschap. "We moeten de oceaan herkennen als een essentiële schat van schoonheid en leven", aldus de 35-jarige Braziliaanse. "We benadrukken dat voor toekomstige generaties door na te denken over de vreugde die het onze families en gemeenschappen brengt."

Dochter Kelly Piquet wil Max Verstappen niet laten gaan en zorgt voor ontroering: 'Ik moet racen P' De Grand Prix van Monaco werd sportief bepaald niet wat Max Verstappen ervan had verwacht, maar de drievoudig wereldkampioen Formule 1 kan in de ogen van één 'fan' in ieder geval niks verkeerd doen. Penelope Piquet is dol op de vriend van haar moeder.

"Vorig jaar haalden we 256.747 plastic flessen uit onze kostbare oceanen", aldus Piquet. En de bedoeling is om dat te blijven doen en daarom doet ze een oproep aan haar volgers op zwemkleding te bestellen die gemaakt is van die uit de zee geviste flessen.

Piquet poseert zelf ook in die zwemkleding en dat bevalt haar volgers goed. De hartjes vliegen Piquet om de oren in de reacties en Verstappen krijgt de boodschap dat hij een bofkont is. De twee zijn sinds oktober 2020 samen. Meerdere volgers geven de Nederlandse wereldkampioen Formule 1 het advies om snel te gaan trouwen.

Kelly Piquet: vriendin van Max Verstappen, dochter van veelbesproken F1-coureur én Nederlandse moeder Kelly Piquet (35) neemt een steeds prominentere rol in het leven van Max Verstappen (26) in. De vriendin van de succesvolle Formule 1-coureur komt zelf ook uit een beroemde racefamilie.