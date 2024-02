Lando Norris ziet kansen voor eerste F1-zege in 2024: 'Red Bull is te verslaan'

Lando Norris kijkt reikhalzend uit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De coureur van McLaren denkt zelfs dat het mogelijk is om Red Bull soms te verslaan. In 2023 won het team van Max Verstappen 22 van de 23 races.

Dat zal in 2024 anders zijn, voorspellen de mensen van McLaren. Het Britse team denkt dat Red Bull in de eerste seizoenshelft nog een voorsprong heeft, maar dat McLaren in het tweede deel van 2024 kan toeslaan. Het team van Norris en Oscar Piastri hoopt dat het gat dan nog niet te groot is en dat het constructeurskampioenschap er dan nog in zit.

Norris zei bij de onthulling van de nieuwe McLaren: "Zijn ze te verslaan? Daar moet je wel ja op zeggen. We willen graag geloven dat het kan, want vorig jaar waren we op bepaalde momenten heel dichtbij en op sommige momenten versloegen we ze. De vraag is dus of we ze over een heel seizoen gezien kunnen verslaan. Dat wordt denk ik de grootste uitdaging."

Het zou de eerste overwinning van Norris in de Formule 1 betekenen. Momenteel heeft hij dertien podiumplekken, maar stond hij nog geen een keer op de bovenste tree.

Voorsprong bij de start

Waarom Red Bull niet vanaf de start van het jaar te verslaan is? McLaren-teambaas Andrea Stella geeft antwoord: "Ik verwacht dat Red Bull bij de start van het seizoen nog een voorsprong heeft. Dat zeg ik omdat ze hun auto vorig jaar niet enorm hebben ontwikkeld. Daarom is het te verwachten dat ze wat kennis en ontwikkelingen hebben opgespaard om te kapitaliseren met de auto voor 2024."

Concurrentie

Norris beseft wel dat McLaren niet het enige team is dat met Red Bull wil strijden. De andere topteams boeken ook progressie: "Vooral in de tweede helft van vorig jaar voerden we een intense strijd met Mercedes en Ferrari en in die fase zaten we qua punten ook ongelofelijk dicht bij elkaar."