Live Formule 1 GP van Spanje | Max Verstappen en Lando Norris strijden om zege in tactische race

De GP van Spanje wordt zondag 23 juni vanaf 15.00 uur gereden. Max Verstappen start vanaf een gunstige tweede positie, gezien zijn verleden. Volg de GP van Spanje hieronder.

53/66 Norris pakt elke ronde een paar tienden op Verstappen en komt steeds dichterbij. Verstappen hoort op de boordradio dat hij moet pushen tot het eind en dat het spannend wordt. Achter de twee pakt Hamilton P3 af van zijn teamgenoot. Hij moet op zijn beurt weer ruim zes seconden goedmaken op P2 en zal zich dus focussen op P3 en een nieuwe podiumplaats.



48/66 Norris gaat ook naar binnen, maar zijn pitstop is matig. De Engelsman komt nét voor Russell de baan weer op. Een oké stop dus voor Norris, die op Verstappen gaat jagen. Hij moet ruim zeven seconden goedmaken op de Nederlander. Op P3 en P4 staan de Mercedessen.



Tweede pitstop Verstappen

45/66 Norris is hard richting Verstappen gereden, maar het komt (nog) niet tot een gevecht op de baan. De Nederlander gaat namelijk nog een keer naar binnen en krijgt een setje nieuwe zachte banden onder zijn auto. Daarmee moet hij twintig rondjes naar het einde rijden. Norris ruikt een kans, maar moet ook nog naar binnen. Hamilton is wel ook naar binnen gegaan.



Matige pitstop Russell

37/66 Terwijl Hamilton de druk op zijn ploeggenoot wil opvoeren na het gevecht met Norris, gaat Russell naar binnen voor zijn tweede pitstop. Net als de eerste is ook deze niet best. De Engelsman komt op P7 op de baan, maar heeft wel de meest verse banden van het stel.

Mooie strijd Russell en Norris

35/66 Norris en Russell vechten een enorm mooi gevecht uit om P2. De beide Britten wisselen elkaar af in bochten 1 tot en met 5. Russell had een blokkerend wiel in bocht 1, maar kon uitstekend verdedigen ten opzichte van Norris. De McLaren-coureur moest zelfs met een wiel het gras op om Russell definitief in te halen en P2 te pakken. De achterstand op leider Verstappen is 9 seconden.

Sergio Perez?

31/66 Hoe gaat het met Sergio Perez? Niet al te best. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing rijdt op P9 en schrijft op deze manier maar een paar puntjes bij. Ondertussen zit Norris op de staart bij Hamilton in de strijd om P3. Op het rechte stuk naar bocht 1 gaat de coureur van McLaren naar het virtuele podium.



Verstappen na pits weer aan de leiding

24/66 Norris is naar binnen en heeft ook een prima pitstop. Norris komt op P5 uit, achter Verstappen, Russell, Hamilton en Sainz. Leclerc ging vanaf de leiding van de race naar binnen voor zijn eerste pitstop. Iedereen is nu één keer binnen geweest. De snelste ronde staat momenteel op naam van Hamilton.



Razendsnelle pitstop Verstappen

18/66 De eerste pitstops zijn geweest. Vooral die van Russell was slecht, hij verloor vanaf P2 veel tijd. Verstappen had een supersnelle pitstop, maar zag Norris nog niet naar binnen gaan. Norris heeft dus even de leiding, maar moet nog een pitstop maken. Net als Charles Leclerc en Oscar Piastri die nu achter Norris zitten. Verstappen, Russell en ook Lewis Hamilton komt eraan!



Inhaalactie Verstappen

3/66 Zo gauw DRS opengaat, zit Verstappen op de staart van Russell. De Nederlander doet hetzelfde als Russell in de eerste ronde: hij gaat via de buitenkant langs Russell en pakt de leiding. Norris haakt voorlopig af. Verstappen is meteen een seconde weg van Russell en kan aan het managen van zijn banden beginnen.



Brutale start George Russell

2/66 Wat een start van George Russell! Vanaf P3 rijdt hij langs de kemphanen Norris en Verstappen naar de leiding van de wedstrijd. De Engelsman van Mercedes ging via de buitenkant en was daarmee als beste weg na de start!



1/66 Nog vijf minuten tot de start van de race. Lando Norris en Max Verstappen starten vanaf de eerste startrij. Het is moeilijk inhalen op het circuit van Barcelona. Het is erg warm, dus de banden kunnen goed gemanaged worden. Verstappen gaat proberen om Norris in de eerste ronde aan te vallen.

Startopstelling Grand Prix van Spanje

1. Lando Norris McLaren 2. Max Verstappen Red Bull 3. Lewis Hamilton Mercedes 4. George Russell Mercedes 5. Charles Leclerc Ferrari 6. Carlos Sainz Ferrari 7. Pierre Gasly Alpine 8. Esteban Ocon Alpine 9. Oscar Piastri McLaren 10. Fernando Alonso Aston Martin 11. Sergio Pérez Red Bull 12. Valtteri Bottas Sauber 13. Nico Hulkenberg Haas 14. Lance Stroll Aston Martin 15. Zhou Guanyu Sauber 16. Kevin Magnussen Haas 17. Yuki Tsunoda RB 18. Daniel Ricciardo RB 19. Logan Sargeant Williams Pitstraat Alex Albon Williams

Dominant vanaf P2

Verstappen is al enige tijd ongeslagen als hij vanaf de tweede positie start. Bij de vorige race in Canada begon hij als tweede achter George Russell, maar won hij uiteindelijk wel de race. Dat gebeurde in 2023 ook in Hongarije, Italië en Las Vegas. De drievoudig wereldkampioen won dus de vorige vier keer dat hij als tweede mocht beginnen. De laatste keer dat hij niet won, was vorig jaar bij de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Samenvatting: kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje Max Verstappen moest zaterdag Lando Norris voor zich dulden bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Het verschil tussen de twee Formule 1-coureurs was 0.020 seconden.

De Nederlander heeft overigens een aardige reputatie vanaf deze startpositie. Verstappen begon 27 keer vanaf de tweede plaats in zijn carrière en won 12 keer. Dat is een winstpercentage van ruim 44 procent. Ter vergelijking: de Braziliaanse legende Ayrton Senna won 44 procent van de races die hij vanaf pole position begon. Dat ligt bij Verstappen overigens op 82 procent.

Pérez naar achteren gezet

De startopstelling heeft ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie wel een belangrijke verandering opgeleverd. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, reed namelijk de achtste tijd, maar is drie plekken naar achteren gezet en begint dus vanaf de elfde plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Max Verstappen ziet nieuwe uitdaging in Formule 1: 'Altijd aan het vechten met jezelf' Max Verstappen reed zich zaterdag naar de tweede tijd bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Daar was de Nederlandse Formule 1-coureur verrassend blij mee.

Die straf kreeg de Mexicaan al na de vorige race in Canada. Pérez crashte toen en reed met een beschadigde auto door naar de pitstraat om te voorkomen dat een safety car de zege van Verstappen in gevaar zou brengen. De wedstrijdleiding vond dat Pérez daarmee voor een gevaarlijke situatie op de baan had gezorgd en besloot hem daarvoor te straffen.