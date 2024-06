LIVE Formule 1 | Max Verstappen begint regenachtige GP in Canada vanaf P2

De Grand Prix van Canada staat zondag om 20:00 uur op het programma. Max Verstappen begint vanaf de eerste startrij, maar niet vanaf pole postion. Bekijk hier de startopstelling voor de GP van Canada.

Het is regenachtig in Montreal. Ruim een halfuur van te voren zijn de coureurs op de baan om het natte asfalt een beetje droog te rijden. Alle coureurs doen dat op full wets, oftewel de blauwe regenband.

Formule 1-kwalificatie: Max Verstappen grijpt naast pole position met kleinst denkbare marge Max Verstappen heeft net naast pole position gegrepen voor de Grand Prix van Canada. Na moeizame vrije trainingen met veel regen reed de wereldkampioen in de kwalificatie dezelfde tijd als George Russell, maar de Nederlander deed dat later. Hij staat dus op P2 op +0.000.

Kwalificatie voor GP van Canada

George Russell zette precies dezelfde tijd neer als Verstappen in de kwalificatie. Omdat Russell die tijd eerder neerzette dan de Nederlander, start de Brit vanaf pole position. Een baan wordt steeds sneller naarmate er meer op wordt gereden. Je zou dus kunnen stellen dat het knapper is om zo'n tijd eerder tijdens de kwalificatie neer te zetten. Voor Russell is het de tweede keer in zijn carrière dat hij vanaf P1 start.

Startopstelling Grand Prix van Canada

George Russell Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Daniel Ricciardo Fernando Alonso Lewis Hamilton Yuki Tsunoda Lance Stroll Alex Albon Charles Leclerc Carlos Sainz Logan Sargeant Kevin Magnussen Pierre Gasly Sergio Pérez Nico Hülkenberg Esteban Ocon Valtteri Bottas (vanuit de pitlane) Guanyu Zhou (vanuit de pitlane)

Ferrari kende een vrij teleurstellende kwalificatie, met de elfde en twaalfde plek op het Circuit Gilles Villeneuve. Maar Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn niet de enige coureurs die ondermaats hebben gepresteerd.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet eens verder dan Q1. De Mexicaan kwalificeerde zich als zestiende voor de race in Montreal. Het is het tweede raceweekend op rij dat Pérez in het eerste deel van de kwalificatie wordt uitgeschakeld.