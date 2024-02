Max Verstappen presenteert zijn helm voor 2024: 'Meer chroom en natuurlijk deze update op de achterkant'

Max Verstappen heeft zijn nieuwe helm gepresenteerd waarmee hij gaat racen in de Formule 1 in 2024. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing legt in een video zelf uit wat er veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

Verstappen heeft voor z'n nieuwe helm wel weer gekozen voor het rood-wit-blauwe patroon van vorig jaar. Dat representeert de Nederlandse vlag. Bovenop zijn hoofd staat weer een brullende leeuw, ook een verwijzing naar Nederland. Het verschil met 2023 zit 'm volgens Verstappen in de lijnen en de achterkant.

Chroom

In de lijnen die kriskras over de helm lopen, is meer chroom verwerkt. Dat is dat glimmende, zilveren spul. Ook de lijnen van de leeuw bovenop zijn verchroomd. "Dan spat die er beter uit", legt Verstappen zelf uit in een video. Op de achterkant is een derde ster toegevoegd. Dit natuurlijk om stil te staan bij zijn derde wereldtitel die hij vorig jaar won. "Ik hoop jullie volgend jaar de vierde ster te kunnen laten zien", zei Verstappen lachend.

'Terug naar mijn begin'

Waarom hij voor deze specifieke veranderingen heeft gekozen, is de Nederlander ook duidelijk: "We gaan met deze chromen toevoegingen terug naar de start van mijn racecarrière, toen ik een jaar of vier oud was."

Keeping the throwback elements in the 2024 new helmet! 😎#F1



pic.twitter.com/wTlRvEtz7l — RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) February 13, 2024

Begin van het seizoen

Het begin van het Formule 1-seizoen komt nu echt dichterbij. Red Bull Racing, het team van Verstappen, presenteert deze week nog de nieuwe auto. Daarna zijn de testdagen in Bahrein en in het eerste weekend van maart staat dan de eerste race van de kalender op het programma. Dan is de GP van Bahrein weer de aftrap voor het seizoen. Let op: dit is wel op een zaterdag!