Max Verstappen slaat terug na opvallende kritiek: 'Eerst zelf kijken wat je fout doet'

Max Verstappen heeft gereageerd op opvallende uitspraken van de circuitbaas van Silverstone. Volgens Stuart Pringle, de baas van het Engelse circuit, valt de verkoop voor die race dankzij de Nederlandse wereldkampioen flink tegen. Verstappen vindt dat complete onzin.

Pringle deed de uitspraken deze week in gesprek met Motorsport.com. Op 7 juli wordt de GP van Silverstone verreden en die lijkt voor het eerst in jaren niet uit te verkopen. Hij weet zeker dat het door Verstappen komt. De Nederlander is zo dominant, dat veel Engelse fans volgens Pringle zijn afgehaakt.

"Als de kant groot is dat dezelfde coureur telkens op de hoogste trede van het podium staat en de spanning eigenlijk al weg is, neemt dat wat van de glans weg." Daarmee doelt Pringle natuurlijk op Verstappen, die drie jaar op rij wereldkampioen is geworden en ook dit jaar hard op weg is naar een nieuwe titel. De Nederlander staat zelf al op 194 punten, vier andere concurrenten hebben ook meer dan honderd punten: Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz en Sergio Pérez.

Max Verstappen reageert

De circuitbaas kreeg de nodige kritiek van Britten op sociale media. Volgens is de overheersing van Verstappen niet de reden dat de tickets moeizaam verkocht worden. Verstappen zelf is zich ook van geen kwaad bewust. "Ik denk niet dat het mijn fout is", vindt Verstappen in gesprek met De Telegraaf. "Dit huidige Formule 1-seizoen is juist heel spannend, de laatste tijd strijden meerdere teams om overwinningen." Van de laatste vier GP's won Verstappen er 'maar' twee.

De leider in het klassement vindt dat Pringle vooral zelf schuld heeft aan de situatie. "Als een promotor dan de stoeltjes niet allemaal kan vullen dat dat iemand anders verwijt, is het beter dat ze eerst naar zichzelf kijken wat ze fout doen." Volgens Verstappen hebben veel andere circuits helemaal geen probleem met het verkopen van alle tickets.

Eerst naar Spanje

Voordat er op 7 juli in Groot-Brittannië gereden wordt, doet het F1-circus eerst Spanje en Oostenrijk aan. Komend weekend gaat Max Verstappen voor een nieuwe zege tijdens de GP van Spanje, de plek waar hij in 2016 zijn eerste race won. Benieuwd hoe het circuit er precies uit ziet? Simracer Mike van der Moolen rijdt voor Sportnieuws.nl een rondje over het circuit en geeft aan waar we tijdens de race op moeten letten.