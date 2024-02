'Red Bull-teambaas Christian Horner gaat onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag niet overleven'

Het zou wel eens voorgoed gedaan kunnen zijn met de carrière van Christian Horner binnen de Formule 1 na de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat zeggen meerdere bronnen binnen de sport tegen BBC Sport.

De Telegraaf dropte afgelopen week de bom dat er een onderzoek zou lopen naar ongewenst gedrag van Horner bij Red Bull. Bild zou weten dat hij foto's heeft gestuurd naar medewerkers. Om wat voor foto's het gaat, is niet bekend. De teambaas zelf ontkent.

Onhoudbaar

Ondertussen is Horner op vrijdag urenlang op de grillplaat gelegd door een externe advocaat. Dat gebeurde op een geheime locatie in Londen. Het gesprek zou in de ochtend zijn begonnen en pas aan het begin van de avond klaar zijn geweest.

De situatie van de teambaas van het team van Max Verstappen lijkt onhoudbaar. Volgens De Telegraaf was Horner helemaal niet op de hoogte van het feit dat er een onderzoek naar hem was ingesteld door Red Bull, terwijl dit wel al naar buiten was gecommuniceerd. De vraag is of Horner zelf nog wel door wil bij Red Bull.

Insiders verwachten het einde

Maar mocht dat wel zo zijn, dan is het volgens verschillende F1-insiders te laat. Zij zeggen tegen BBC Sport dat ze verwachten dat Horner het onderzoek niet gaat overleven en op straat gezet zal worden. De namen van die insiders worden niet genoemd.

Het onderzoek gaat daarnaast ook nog wel even duren, zeggen bronnen tegen The Sun. Het zou zomaar kunnen dat het nog niet is afgerond als de eerste race op zaterdag 2 maart in Bahrein van start gaat.