'SuperMax' krijgt lof, maar Verstappen is eens níet de meest besproken coureur in buitenlandse media

Max Verstappen moest de zege in de Grand Prix van Engeland aan Lewis Hamilton laten, maar deed alsnog goede zaken in de strijd om de wereldtitel. En daar krijgt de Nederlandse Red Bull-coureur alle complimenten voor.

Hij was eens een keer niet de meest besproken coureur van het Formule 1 weekend. Die eer moest Verstappen aan Hamilton laten. De inmiddels 39-jarige Brit won voor het eerst sinds 2021 weer eens een race en zette zo ook een aantal records scherper, zo schrijven vrijwel alle media.

Hamilton won de GP van Engeland voor de negende keer en nooit won iemand vaker op eenzelfde circuit. Daarnaast zit er nu zeventien jaar tussen zijn eerste en zijn voorlopig laatste zege én zette hij zijn eigen record van meeste zeges op 104. Verstappen blijft nog even steken op 61 en staat daarmee derde op die lijst. Michael Schumacher is met 91 de nummer twee.

Gazzetta dello Sport

Het Italiaanse Gazzetta dello Sport had genoten van een 'gekke' race, vooral doelend op het wisselvallige weer en de gevolgen daarvan. "Even leek het tussen Mercedes en McLaren te gaan, maar uiteindelijk dook de onvermijdelijke Verstappen toch weer op", aldus de roze krant. "Het deed de fans van Hamilton rillen."

Volgens de Italianen was er in het begin van de race sprake van een 'SuperMax', die 'dodelijke effeciënt' voorbij Piastri en Norris ging. In de regen die volgde ging het heel wat minder met Verstappen, maar in de slotfase 'was het de Nederlander die nog flink dichterbij kwam, maar de race was al binnen voor Sir Lewis.'

Marca

"Verstappen verliest, maar wint", is de conclusie van het Spaanse Marca, dat ook keek naar de stand in het wereldkampioenschap. De sportkrant stelt dat Hamilton voor een 'delirium' zorgde op Silverstone en dat Verstappen een 'geweldige comeback' maakte op zijn harde banden.

Marca legt zich neer bij een nieuw kampioenschap van de Nederlander: "Verstappen heeft een voorsprong van 84 punten in de strijd om de wereldtitel, er moet wel iets heel geks gebeuren om het nog spannend te maken."

Sky Sports

"Een sterke seizoensstart, waarin Verstappen vier van de eerste vijf races won, is inmiddels een verre herinnering", schrijft het Brits Sky Sports. "Net als toen hij in juni zwaarbevochten overwinningen behaalde in Canada en Spanje, moest Verstappen zijn uitmuntende kwaliteiten - en die van Red Bull - inzetten."

"Ondanks de upgrades die de RB20 naar Silverstone had gebracht, kon hij het tempo van Mercedes en McLaren gedurende een groot deel van de race niet bijhouden", zag ook Sky Sports. Dat het alsnog lukte, was volgens de Britten te danken aan de goede bandenstrategie, waardoor Verstappen in de slotfase nog op harde banden in de achtervolging kon.