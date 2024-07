Lewis Hamilton verrast Max Verstappen door Nederlands te praten: 'Zei ik dat goed?'

De Grand Prix van Groot-Brittannië kende zondag een verrassende winnaar: Lewis Hamilton. De thuisrijder had al 2,5 geen F1-race meer gewonnen. De zevenvoudig wereldkampioen kan het dus nog steeds.

Begrijpelijk was Hamilton vol emoties na de langverwachte zege. Hij viel zijn vader huilend in de armen en toen hij zich tot het publiek op Silverstone richtte, maakte hij er ook geen geheim van wat het voor hem betekende. De Mercedes-coureur was bij de persconferentie na afloop nog steeds in een opperbeste bui.

Lewis Hamilton praat Nederlands

Hamilton was wel in voor een geintje en begon plots in het Nederlands tegen Max Verstappen te praten. Die was in zijn Red Bull tweede geworden, na een slotfase waarin hij zeer nabij de Brit was gekomen. Voor de Nederlander was het een zwaar weekend, want bij de kwalificatie beschadigde hij de vloer van zijn auto en vanaf dat moment liep (of reed) hij achter de feiten aan.

"Hoe gaat het met jou?", zei Hamilton tegen Verstappen. "Ik ken niet veel Nederlands, behalve 'hoe gaat het met jou?' Was dat goed?", vroeg Hamilton. "Ja!", zei de verraste Verstappen. "Dat is 'How are you?'" Het fragmentje is te zien bij GP33.

Engeland tegen Nederland

Het was een vriendelijke geste van Hamilton, terwijl een groot deel van Engeland momenteel niet zoveel op zal hebben met Nederland. Woensdag spelen de landen namelijk tegen elkaar in de halve finale van het EK voetbal 2024 in Duitsland.

De krant The Sun peilde het sentiment op social media, waar sommigen stelden dat Engeland nu op voorsprong staat tegen Nederland. "Bring on Holland", schrijven sommigen, oftewel: kom maar op met Nederland.

Red Bull

Verstappen is ook een voetbalvolger. In de eerste plaats heeft hij een warm hart voor PSV, maar uiteraard support hij ook Oranje. Toch is het de vraag of hij de resterende EK-duels nauwgezet gaat volgen, want er is werk aan de winkel met Red Bull. Na alweer een weekend zonder zege kunnen we gerust stellen dat de dominantie van het team is verdwenen, na het seizoen 2023 waarin race na race werd gewonnen.